Вишеградская четверка сегодня обсудит ситуацию в Украине

Президенты Польши Бронислав Коморовский, Чехии Вацлав Клаус и Словакии Иван Гашпарович планируют обсудить ситуацию в Украине в ходе саммита государств Вышеградской четверки, который открывается сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, согласно сообщению на сайте Президента Польши, главной темой встречи будет выработка позиции государств Вышеградской четверки на запланированный на май саммит НАТО, в частности, в контексте создаваемой США системы противоракетной обороны и возможной реакции на нее Российской Федерации.

"Среди тем словацкого саммита будут отношения Украина-ЕС в контексте внутренней ситуации...", - говорится в сообщении.

Президенты планируют также обсудить отношения Евросоюза с Россией, вопрос регионального и инфраструктурного сотрудничества, энергетической безопасности, объединения газотранспортных систем и тому подобное.

Новоизбранный Президент Венгрии, которая также входит в Вышеградскую четверку, Янос Адор не будет принимать участия в двухдневном саммите, поскольку официально приступит к исполнению обязанностей 10 мая.

Вместо него в мероприятии примет участие посол Венгрии в Словакии.

Справка УНИАН. Вышеградская четверка была создана в 1991 году для координации усилий по интеграции государств-членов объединения с Европейским Союзом и НАТО.