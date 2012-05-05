Ельченко будет представлять Украину на инаугурации Путина - источник

Москва. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир Ельченко будет представлять Украину на инаугурации избранного Президента России Владимира Путина.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил информированный источник.

«На инаугурацию от иностранных государств приглашены представители дипломатического корпуса. На сегодняшний день предполагается, что Украину будет представлять посол Ельченко», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина на инаугурации Президента РФ В.Путина будет представлена на высоком уровне.

При этом, по его словам, его встреча с В.ПУТИНЫМ состоится в мае, однако когда именно, В.Янукович пообещал сообщить отдельно.

Инаугурация Президента РФ В.Путина состоится 7 мая.