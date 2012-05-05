Курс НБУ на 07.05.12

Официальный курс НБУ на 07.05.12 100 USD США – 798.9900 (на 4 мая – 798.9900) 100 EUR – 1049.2337 (на 4 мая – 1048.5146) 10 RUR – 2.6999 (на 4 мая – 2.7118)

Официальный курс НБУ на 07.05.12 100 USD США – 798.9900 (на 4 мая – 798.9900) 100 EUR – 1049.2337 (на 4 мая – 1048.5146) 10 RUR – 2.6999 (на 4 мая – 2.7118) Учетные курсы банковских металлов на 07.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 130195.42 (на 4 мая – 131234.11) 961 XAG 10 Серебро – 2388.98 (на 4 мая – 2425.73) 962 XPT 10 Платина – 122085.67 (на 4 мая – 124402.74) 964 XPD 10 Палладий – 52453.69 (на 4 мая – 53292.63)

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