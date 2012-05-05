Генсекретарь НАТО не приедет на матчи Евро-2012 в Украину

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, скорее всего, не приедет на матчи Евро-2012 в Украину.

В интервью немецкому изданию Bild он также выразил обеспокоенность ситуацией вокруг бывшего премьера Юлии Тимошенко, сообщает радио «Свобода».

«У меня, по-видимому, не будет в июне и июле времени для поездок на чемпионат. Однако, независимо от этого, я глубоко обеспокоен, как ведет себя украинское правительство с госпожой Тимошенко», – сказал генсекретарь НАТО немецкому изданию.

По его словам, в диалоге с украинскими партнерами он объяснял, что Украина должна гарантировать соблюдение прав человека и независимость правосудия.

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