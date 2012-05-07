Принц Уильям не поедет в Украину на игры сборной Англии в рамках Евро-2012 - СМИ

Внук британской королевы, принц Уильям не поедет в Украину на Чемпионат Европы по футболу и не будет присутствовать на матчах сборной Англии.

Об этом сообщила лондонская воскресная газета "Дейли телеграф", передает ИТАР-ТАСС.

Принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации Англии. Основанная осенью 1863 года, она осуществляет общее управление английским футболом.

Ожидалось, что принц Уильям в качестве главы Футбольной ассоциации будет присутствовать на матчах сборной Англии, которые состоятся в июне в Донецке и Киеве. Однако сейчас стало известно, что он не поедет в Украину.

"Отсутствие Уильяма станет еще одним ударом по Евро-2012 после того, как ряд европейских лидеров заявили, что намерены бойкотировать игры в связи с сообщениями о нарушении прав человека в отношении Юлии Тимошенко", - подчеркивает газета.

Между тем дворцовые круги передают, что нынешнее решение принца "никак не связано с создавшейся в Украине политической ситуацией".

Тем не менее "Санди телеграф" сообщает, что отбывающая 7-летний тюремный срок бывшая премьер-министр Ю.Тимошенко направила специальное послание лидерам Европы, в котором призвала их "усилить давление на правительство Украины в период перед началом Евро-2012".