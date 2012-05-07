ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В Житомирской области перед Налоговой отчитались 9 миллионеров» пишет: в Налоговой Житомирской области 9 человек задекларировали свои доходы за прошлый год на сумму свыше 1 млн гривен. Это составляет 0,08% всех жителей региона, подавших декларации…

http://delo.ua/ukraine/v-zhitomirskoj-oblasti-pered-nalogovoj-otchitalis-9-millionerov-177350/

* * *

Также «Дело» в публикации «Как пляжи Одессы подготовились к курортному сезону» пишет: журналисты решили проверить, как в Одессе стартовал курортный сезон. В результате выяснили, что ни один пляж официально еще не открыт, а обещания местной власти о бесплатном входе на пляжи и дешевых общественных туалетах остаются невыполненными…

http://delo.ua/lifestyle/kak-pljazhi-odessy-podgotovilis-k-kurortnomu-sezonu-177348/

* * *

«Дело» в публикации «Саркози проиграл выборы президента Франции» пишет: Николя Саркози признал поражение во втором туре выборов, хотя разница между соперниками была около 2 процентов. При этом Саркози призвал уважать нового президента Франции - Франсуа Олланда…

http://delo.ua/world/sarkozi-proigral-vybory-prezidenta-francii-177351/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Groupon уценился более чем наполовину», в котором пишет: котировки крупнейшего в мире скидочного онлайн-сервиса Groupon упали более чем на 50% после выхода компании на биржу в ноябре прошлого года. По мнению экспертов, компании нужно укреплять финансовую дисциплину и искать новые источники прибыли, иначе Groupon может превратиться в один из многочисленных интернет-пузырей…

http://www.kommersant.ua/doc/1929833

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «В МВД знают, что взорвалось в Днепропетровске», в котором пишет: министр внутренних дел Виталий Захарченко на пресс-конференции сообщил, что в Днепропетровске сработали самодельные взрывные устройства фугасного действия, а в качестве поражающих элементов использовались непосредственно бетонные урны, в которые были заложены эти устройства…

http://www.kommersant.ua/doc/1929589

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Политологи: «Россия будет стремиться к максимальному сближению с Украиной» подает результат исследования вопроса, чего ждать Украине после инаугурации Владимира Путина?..

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14372853.HTML

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Путеводители на 10 языках для Евро-2012 обойдутся в полтора миллиона» пишет: деньги будут брать из столичного бюджета…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14372985.HTML

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Взрывы в Днепропетровске «зачистили» Украину от урн» пишет: пока идет поиск днепропетровских подрывников, страну «зачищают» от урн. Но их отсутствие не помешает террористу заложить взрывное устройство... Вопрос в другом - с каких пор и почему для Украины стало актуальным слово "теракт"?..

http://economics.unian.net/rus/detail/126813

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Российские СМИ подверглись DDoS-атакам накануне инаугурации» пишет: сайты «Коммерсанта», «Эха Москвы», Slon.ru, телеканала «Дождь» подверглись атаке хакеров в день «Марша миллионов» и накануне инаугурации президента…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1718949/sajt_kommersanta_podvergsya_ddosatake

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Роснефть» нашла третьего зарубежного партнера для работы на шельфе» пишут: соглашение о сотрудничестве «Роснефть» и Statoil подписали в прошедшую субботу. Норвежская компания согласилась заплатить $2,5 млрд за участие в разработке четырех участков в Баренцевом и Охотском морях. Общие инвестиции партнеров могут составить $35-40 млрд.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1717320/rosneft_i_norvezhskaya_statoil_podpisali_soglashenie_o

* * *

Издание «Известия» в публикации «Владимир Путин озадачил правительство Дмитрия Медведева» пишет: новому Кабинету придется потрудиться над выполнением предвыборных обещаний Путина…

HTTP://IZVESTIA.RU/NEWS/523864

(УНИАН)