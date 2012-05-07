УЕФА не будет переносить финал Евро-2012 из Киева в Варшаву

Варшава. УЕФА не будет переносить финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года из Киева в Варшаву.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь подразделения УЕФА в Польше Юлиуш Глусский.

"На финал нужен стадион на 60 тысяч зрителей, а варшавский стадион имеет лишь 50 тысяч", - сказал он.

Ю.Глусский отказался от дополнительных комментариев на эту тему, заметив, что не хочет входить в "политические споры".

Напомним, в конце прошлой недели лидер самой большой оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине из-за дела экс-премьера Юлии Тимошенко и рассмотреть возможность перенесения чемпионата в другое государство.

Кроме того, Я.Качиньский предложил перенести финальный матч из Киева в Варшаву.

Представители польских властей и других оппозиционных партий остро раскритиковали позицию Я.Качиньского, считая, что она свидетельствует о попытке бороться за власть, а не отстаивать геополитические интересы Польши.