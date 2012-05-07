Встреча Януковича и Путина может состояться 15 мая

Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов надеется, что во время неформального саммита СНГ в Москве 15 мая состоится двухсторонняя встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в интервью журналистам в Киеве.

М.Зурабов отметил, что в двусторонних отношениях в последнее время существует ряд вопросов, которые не получили должного развития.

«Думаю, что с приходом в Кремль Владимира Владимировича Путина по многим вопросам, как мы ожидаем, удастся добиться существенного продвижения вперед. Предполагаю, что 15 мая во время неформального саммита глав государств СНГ двусторонняя встреча двух президентов – Президента РФ и Президента Украины - состоится», - отметил М.Зурабов.

Он также заявил, что формат церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина не предусматривал приглашения глав других государств.

Об этом посол сказал, отвечая на вопрос журналистов, почему на сегодняшнюю церемонию инаугурации В.Путина не был приглашен Президент Украины Виктор Янукович.

«Формат инаугурации не предполагал приглашения глав государств на это мероприятие», - сказа М.Зурабов.

Он также отметил, что получил от Президента РФ поручение сегодня передать официальное приглашение В.Януковичу принять участие в неформальном саммите глав стран-участниц СНГ, который состоится 15 мая.

По словам М.Зурабова, на этом саммите В.Путин фактически встретится со всеми лидерами государств-соседей, стратегических партнеров, что «в определенном смысле является неким эквивалентом приглашения глав государств на инаугурацию».

М.Зурабов отметил, что на инаугурацию В.Путина были приглашены только главы государств, находящиеся в отставке. Так, в числе личных друзей В.Путина на инаугурацию были приглашены бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлусконе и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«Что касается представительств государств, то представительства государств обеспечивались на уровне послов», - добавил М.Зурабов.

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