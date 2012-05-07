До выборов Янукович не даст согласия на вступление Украины в Таможенный союз - эксперт

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что до парламентских выборов Президент Виктор Янукович не рискнет подписать соглашение о вступлении Украины в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.Карасев высказал сегодня на пресс-конференции.

Он напомнил, что 15 мая состоится неформальный саммит стран СНГ, где будет, скорее всего, подниматься вопрос о Таможенном союзе.

«Но думаю, что перед парламентскими выборами в условиях кризиса украинских элит и политического кризиса вряд ли Янукович даст согласие на Таможенный союз», - сказал он.

По словам В.Карасева, украинская власть вряд ли сейчас рассматривает вопрос вступления в Таможенный союз как первоочередной.

При этом политолог считает, что новая российская власть во главе с Президентом Владимиром Путиным изберет особый метод в случае несговорчивости украинской власти.

«По отношению к Януковичу это будет принцип: либо исправлять, либо устранять», - сказал В.Карасев.

Он пояснил, что Россия будет делать ставку на новых кандидатов в президенты, с которыми можно будет договариваться, либо рассчитывать на досрочное освобождение Юлии Тимошенко.