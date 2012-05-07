Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьера России

Москва. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу РФ кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его премьер-министром.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства направил Председателю Государственной Думы Сергею Нарышкину письмо, в котором в соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ходе первого этапа XII съезда партии «Единая Россия» (23-24 сентября 2011 года) в предварительном порядке было объявлено о том, что «единоросы» готовы поддержать кандидатуру В.Путина на президентских выборах.

Президент России Д.Медведев, выступая на съезде, согласился возглавить список партии на выборах в Госдуму РФ в декабре и предложил В.Путину баллотироваться в Президенты РФ, заявив, что сам пойдет работать в правительство.

Позже В.Путин заявил, что договорился с Д.Медведевым о своем возвращении на должность Президента еще четыре года назад.

4 марта В.Путин победил на выборах Президента РФ. Сегодня, 7 мая, состоялась инаугурация.

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