Дело о санитарных авто времен Тимошенко направили в суд

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении служебных лиц Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины из правительства Юлии Тимошенко, которые «присвоили средства в особо крупных размерах, выделенных для закупки 27 санитарных автомобилей».

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, «Генеральной прокуратурой Украины 4 мая 2012 г. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному Главным следственным управлением МВД Украины относительно пяти членов преступной группировки. Как выяснилось, на протяжении 2007-2010 годов организованная преступная группа, в состав которой входили служебные лица Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, присвоили средства в особо крупных размерах, выделенных для закупки 27 санитарных автомобилей, чем причинено убытков государству на сумму 33,8 млн грн. Во время досудебного следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 29 млн грн».

По данным ГПУ, организаторы преступной деятельности содержатся под стражей. Уголовное дело для определения подсудности направлено в Апелляционный суд г. Киева.

Как сообщал УНИАН, 14 октября 2010 года на пресс-конференции в Киеве было сообщено, что международные аудиторы выявили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии представителей правительства Ю.Тимошенко.

«Расследование выявило доказательства нецелевого использования государственных средств и мошенничества при участии должностных лиц предыдущего правительства Украины, некоторых министерств и частных компаний», - говорилось в отчете по результатам аудита, который осуществляли компании Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, при участии Kroll, Inc.

В частности, аудиторы выявили факт приобретения в ноябре 2009 года для МЧС Украины 27 автомобилей марки Renault Master по цене 799 тыс грн за один автомобиль. Транспортные средства были ввезены в Украину в 2007 году по цене около 242 тыс грн за автомобиль, отмечали аудиторы.

По данным ZN.ua, Генпрокуратура предъявила в суд иск о недействительности решений МЧС от 12 ноября 2009 года по определению победителя тендера на поставки 27 санитарных автомобилей и признании недействительным соглашения, подписанного с победителем тендера, – ООО «Лакшми-авто», и взыскании с предприятия в интересах государства более 21 млн грн.

СМИ сообщали, что 4 февраля 2011 года был взят под стражу бывший заместитель начальника Департамента материально-технического обеспечения МЧС. Генпрокуратура обвиняла его в превышении служебных полномочий при организации закупки 27 реанимобилей для МЧС, что привело к нанесению убытков государству на сумму около 15 млн грн.

В июле 2011 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решения Хозяйственного суда Киева о признании недействительными результатов тендера на закупку МЧС Украины 27 санитарных автомобилей, а также о взыскании в интересах государства 21,5 млн грн.

Дело было возбуждено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие вело Главное следственное управление МВД Украины.