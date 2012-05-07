Клиенты ПриватБанка собрали пострадавшим от взрывов в Днепропетровске 100 тыс. грн

Клиенты ПриватБанка перечислили свыше 100 тыс грн в помощь пострадавшим от серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, сбор благотворительной помощи был организован банком сразу же после трагедии.

«На сегодняшний день помощь пострадавшим перечислили более 7 тысяч человек, а сумма собранных средства превысила 100 тыс грн», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В сообщении подчеркивается, что оказать пострадавшим помощь можно было в любом из 7 тыс 416 банкоматов ПриватБанка по всей Украине - для этого в банкоматах работала специальная заставка, позволяющая осуществить взнос с пластиковой карты за несколько секунд.

Все собранные средства автоматически направляются на специальный счет для помощи пострадавшим.

Благотворительная программа ПриватБанка “Помогать просто!” действует с 2010 года и дает возможность клиентам банка участвовать в благотворительных проектах, направленных на поддержку детей-сирот, тяжелобольных детей, и целевых проектах помощи пострадавших от стихийных бедствий и катастроф.

Напомним, в результате серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля пострадал 31 человек.