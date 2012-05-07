ЧФ РФ не вошел в перечень приоритетов развития ВМС России

Москва. Черноморский флот Российской Федерации не вошел в перечень приоритетов развития Военно-морских сил России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса».

«Правительству Российской Федерации обеспечить развитие Военно-Морского Флота, прежде всего в Арктической зоне Российской Федерации и на Дальнем Востоке, в целях защиты стратегических интересов Российской Федерации», - говорится в указе.

Кроме того, правительство должно обеспечить оснащение Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения, военной и специальной техники, доведя к 2020 году их долю до 70%.

В.Путин поручил в приоритетном порядке развивать силы ядерного сдерживания, средства воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, системы индивидуальной защиты военнослужащих.

Также правительству В.Путин поручил правительству реализацию в 2012 году следующих мероприятий: создание качественно новой системы анализа и стратегического планирования в области противодействия угрозам национальной безопасности на период от 30 до 50 лет в интересах формирования государственных программ вооружения.

В перечень поручений также вошло создание системы управления полным индустриальным циклом производства вооружения, военной и специальной техники - от моделирования и проектирования до серийного выпуска изделий, обеспечения их эксплуатации и дальнейшей утилизации.

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