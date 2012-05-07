Путин поручил создавать Евразийский экономический союз с возможностью присоединения стран СНГ
Москва. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ и другим органам исполнительной власти способствовать созданию Евразийского экономического союза исходя из открытости присоединения других государств, прежде всего СНГ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в указе «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации».
Министерству иностранных дел совместно с другими органами исполнительной власти РФ в отношениях с государствами СНГ поручено «способствовать углублению евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан и созданию к 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза, исходя из открытости этих процессов для присоединения других государств, прежде всего членов Евразийского экономического сообщества и участников Содружества Независимых Государств, содействовать международному позиционированию новых интеграционных структур».
В.Путин также постановил рассматривать развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных процессов на пространстве СНГ как ключевое направление внешней политики Российской Федерации, и последовательно проводить курс на дальнейшее развитие разнопланового сотрудничества государств – участников СНГ в социально-экономической, гуманитарной, правоохранительной и других сферах.
Кроме того, МИД РФ указано содействовать вступлению в силу и практической реализации Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.
В.Путин отдельно постановил продолжать активно участвовать в поиске путей решения Приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья.
Также В.Путин указал укреплять Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и продолжать последовательную работу в интересах урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Согласно указу В.Путина, Россия будет активно содействовать становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как современных демократических государств, укреплению международных позиций, обеспечению надежной безопасности и социально-экономическому восстановлению этих республик.