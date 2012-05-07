Анонс на 8 мая

* Состоится презентация новых трамвайных вагонов киевского производства и выпуск на линию скоростного трамвая. Новый подвижной состав выйдет на линию после проведения ряда технологических испытаний. В презентации примет участие глава КГГА Александр Попов.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция в рамках проведения 15 мая 2012 «Национального форума профсоюзных организаций и предпринимательства». Тема: «От налогового до трудового кодекса. Стратегия превращения украинцев в нацию рабов и нищих». В мероприятии примут участие соорганизаторы форума: председатель Всеукраинского комитета «Наступ» Руслан Секела, атаман Херсонского отделения Всеукраинской академии казачества Александр Максименко, представитель ВОО «Народный совет» Наталья Шарапова, председатель ВОО «Захист» Сергей Григорян. Участники проанализируют ситуацию, сложившуюся в государстве с предпринимательским и общественным движениями с момента принятия налогового кодекса Азарова - Тигипко и обратятся ко всем протестным группам общества с призывом объединить усилия в борьбе с действующей властью (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Пресс-конференция директора Турнира УЕФА ЕВРО-2012 в Украине Маркиана Лубкивского, во время которой он расскажет о последнем этапе продажи билетов на матчи УЕФА ЕВРО-2012.

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