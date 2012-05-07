15 мая в Брюсселе должно состояться заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС
Брюссель. 15 мая в Брюсселе должно состояться заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Согласно сообщению, заседание Совета сотрудничества должно состояться в рамках очередного заседания Совета иностранных дел ЕС, которое состоится 14-15 мая.
Согласно сообщению, в ходе заседания Совета иностранных дел ЕС министры стран-членов Евросоюза планируют обсудить вопрос отношений с Украиной, а также вопрос относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
По предварительным данным, Украину на заседании Совета сотрудничества должен представлять премьер-министр Николай Азаров.
В последний раз заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС состоялось в июне 2010 года.