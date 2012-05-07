ТОП-10 (7 мая)

УЕФА не будет переносить финал Евро-2012 из Киева в Варшаву

Украина начала расследование введенных Казахстаном ограничений на ввоз карамели и шоколада

Путин третий раз вступил в должность президента России

Итоги выборов во Франции и Греции обвалили цены на нефть и курс евро

Профсоюзы требуют всенародного обсуждения Трудового кодекса, угрожая забастовкой

В апреле в Украине зафиксирована нулевая инфляция

Цена газа для Украины во ІІ квартале выросла на 2,2% - до 425 долл.

В Украине будет проведена инвентаризация предпринимателей

Суд отказал "Львовоблэнерго" в отмене приватизации "Винницаоблэнерго"

Россия ввела для гастарбайтеров экзамены по русскому языку и истории

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УЕФА не будет переносить финал Евро-2012 из Киева в Варшаву

УЕФА не будет переносить финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года из Киева в Варшаву.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь подразделения УЕФА в Польше Юлиуш Глусский.

"На финал нужен стадион на 60 тысяч зрителей, а варшавский стадион имеет лишь 50 тысяч", - сказал он.

Ю.Глусский отказался от дополнительных комментариев на эту тему, заметив, что не хочет входить в "политические споры".

Напомним, в конце прошлой недели лидер самой большой оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине из-за дела экс-премьера Юлии Тимошенко и рассмотреть возможность перенесения чемпионата в другое государство.

Кроме того, Я.Качиньский предложил перенести финальный матч из Киева в Варшаву.

Представители польских властей и других оппозиционных партий остро раскритиковали позицию Я.Качиньского, считая, что она свидетельствует о попытке бороться за власть, а не отстаивать геополитические интересы Польши.

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Украина начала расследование введенных Казахстаном ограничений на ввоз карамели и шоколада

Министерство экономического развития и торговли Украины начало расследование с целью установления фактов дискриминационных действий со стороны Республики Казахстан в отношении украинских предприятий кондитерской продукции, поставляющих в эту страну карамельные и шоколадные изделия.

Согласно имеющемуся в распоряжении УНИАН документу, Минэкономразвития Украины просит Государственную таможенную службу до середины мая предоставить статистику по объемам экспорта в Казахстан украинской карамельной и шоколадной продукции за период 2005-2012 гг.

Расследование начато по заявлению ассоциации «Укркондпром» от 9 апреля текущего года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Казахстан ввел таможенные пошлины сроком на 3 года на импорт кондитерских изделий для защиты внутреннего рынка. Пошлина в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 0,27 евро за 1 кг введена в отношении импорта леденцовой карамели, с начинкой или без начинки, тоффи, карамелей прочих и аналогичных сладостей, не содержащих какао. В отношении ввоза шоколадных конфет предусматривается пошлина в размере 49% от таможенной стоимости, но не менее 0,8 евро за кг. За ввоз прочих кондитерских изделий из сахара и его заменителей, содержащих какао, предусмотрена пошлина в размере 39% от таможенной стоимости, но не менее 0,42 евро за кг.

Ранее Российская Федерация (с 4 июля 2011 года) ввела специальную пошлину на карамель, ввозимую на таможенную территорию страны, также сроком на 3 года. Размер пошлины составил 294,1 долл. США за тонну.

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Путин третий раз вступил в должность президента России

Владимир Путин третий раз вступил в должность Президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца действующий Президент Дмитрий Медведев передал избранному Президенту Владимиру Путину символ президентской власти.

В.Путин принес президентскую присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», - произнес В.Путин слова присяги, положив правую руку на особый экземпляр Конституции РФ.

После этого председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин объявил о вступлении В.Путина в должность Президента.

Над куполом кремлевской резиденции взвился президентский штандарт и зазвучал гимн России.

Далее В.Путину как Верховному главнокомандующему Вооружённых сил России было передано управление стратегическими ядерными силами страны.

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Итоги выборов во Франции и Греции обвалили цены на нефть и курс евро

После выборов во Франции и Греции на азиатских биржах возобновилось падение евро и понизились фондовые индексы, сообщает японская телекомпания NHK.

Так, в понедельник утром на валютном рынке в Сиднее курс евро упал и колебался в диапазоне от 103 до 103,5 иены. Японский индекс деловой активности Nikkei рухнул на 2,6%, сообщает Reuters.

По данным Associated Press, цена июньских фьючерсов на нефть на электронных торгах в Нью-Йорке рухнула до 96,62 долл.

В воскресенье президентом Франции был избран Франсуа Олланд. Многие финансовые аналитики считают, что его политика будет недружественной по отношению к крупному капиталу.

На парламентских выборах в Греции, по последним данным, правящей коалиции, видимо, не удастся отстоять большинство в парламенте, что ставит под вопрос стабильность еврозоны, пишет «Газета.Ru».

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Профсоюзы требуют всенародного обсуждения Трудового кодекса, угрожая забастовкой

Принятие новой редакции Трудового кодекса Украины и Закона „О занятости населения” без всенародного обсуждения невозможно и может привести к забастовкам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, с таким заявлением в Кабинет министров Украины обратились представители НФПУ, Национальной конфедерации свободных профсоюзов Украины, Конфедерации свободных профсоюзов, Федерации представителей малого и среднего предпринимательства Украины, ряда общественных организаций.

„Ми осознаем, что положения Трудового кодекса и закона о занятости касаются всех граждан трудоспособного возраста, а это почти половина всего населения государства”, – сказал заместитель председателя НФПУ Григорий Кабанченко, комментируя обращение.

По его убеждению, принятие таких документов без всенародного обсуждения является нарушением принципов социального диалога, а также соответствующих нормативных документов о консультациях с общественностью.

Г.Кабанченко отметил, что отсутствие диалога при принятии упомянутых документов неминуемо приведет к противостоянию между властью и трудящимися.

„Если правительство не примет решения об открытом обсуждении и не учтет требований профсоюзов, профсоюзы будут вынуждены прибегнуть к средствам, предусмотренными Конституцией Украины и международными нормами. Вплоть до забастовок”, - заверил Г.Кабанченко.

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В апреле в Украине зафиксирована нулевая инфляция

В Украине в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в апреле 2012 года к марту 2012 года снизились на 0,2% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года снизились на 2,6%), в частности на продукты питания – на 0,3% (снижение на 3,9%). Цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 0,1% (снижение на 2,5%), в том числе на хлеб – выросли на 0,1% (рост на 6,5%), макаронные изделия – на 0,1% (рост на 3,4%); цены на мясо и мясопродукты – на 0,9% (рост на 12,7%), на рыбу и рыбопродукты – на 0,1% (рост на 7,2%), на молоко, сыр и яйца – снизились на 2,4% (рост на 7,6%), в том числе на молоко – на 3% (рост на 2,1%), сыр и творог – на 1,3% (рост на 5,9%), на яйца – на 5,2% (рост на 20,2%); на масло и жиры - на 0,9% (рост на 5,5%), в том числе на масло сливочное – на 1,3% (рост на 2,9%), масло подсолнечное – на 0,1% (рост на 2,2%), на другие пищевые животные жиры – на 0,6% (рост на 16,8%).

Цены на фрукты в апреле 2012 года к марту 2012 года выросли на 2,1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – снижение на 7,6%). На овощи цены снизились на 3,1% (снижение на 56,9%). Цены на сахар снизились на 2% (снижение на 32,9%), на безалкогольные напитки – выросли на 0,6% (рост на 12,2%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в апреле 2012 г. к марту 2012 г. подорожали на 1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 7,9%), цены на одежду и обувь не изменились (снижение на 0,6%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в апреле 2012 года к марту 2012 года подешевели на 0,5% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 2,3%), в том числе квартплата не изменилась (рост 10,6%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 0,2% (рост 2,9%), канализацию – на 0,2% (рост 8,8%), воду – 0,7% (рост 9%), цены на электроэнергию – не изменились (не изменились), на природный газ остались без изменений (не изменились), на горячую воду и отопление – снизились на 1,5% (рост 0,2%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в апреле 2012 г. к марту 2012 года выросли на 0,1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 2,6%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 0,1% (рост 2,8%), домашний текстиль – на 0,2% (рост 3,7%), бытовая техника – снизились на 0,2% (снижение на 0,5%).

Стоимость услуг здравоохранения в апреле 2012 г. к марту 2012 года выросла на 0,6% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 5,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 0,8% (рост 4,7%), амбулаторные услуги - на 0,3% (рост 6,2%).

Цены в сфере транспорта в апреле 2012 г. к марту 2012 года выросли на 2,2% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост на 11,1%), в том числе на покупку транспортных средств – на 0,3% (рост 2,1%), на топливо и масла – выросли на 5,1% (рост 11,9%); транспортные услуги - на 0,7% (рост 14,2%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт – на 3,5% (рост 6,3%), пассажирский автодорожный транспорт – на 0,3% (рост 15%).

Цены в сфере связи в апреле 2012 г. к марту 2012 года снизились на 0,1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года выросли на 3,6%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг не изменилась (рост на 4,3%).

Цены в сфере отдыха и культуры в апреле т.г. не изменились (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост 2,3%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в апреле 2012 г. на 0,7% (снижение на 3,9%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 0,3% (рост 5,5%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 0,1% (рост 4%).

Цены в сфере образования в апреле 2012 г. к марту 2012 г. выросли на 0,1% (в апреле 2012 года к апрелю 2011 года – рост 5,5%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 0,4% (рост 6,5%), среднее образование – цены не изменились (рост 8,1%), стоимость высшего образования осталась без изменений (рост 4,7%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в апреле 2012 г. к марту 2012 года выросла на 0,3% (рост 5,2%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, в январе-марте 2012 года (против декабря 2011 года) – 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции на 2012 год с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует инфляцию в 2013 году на уровне 5,9%.

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Цена газа для Украины во ІІ квартале выросла на 2,2% - до 425 долл.

Цена природного газа для Украины во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - с 416 долл. в первом квартале – до 426 долл. за тыс. куб. м, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

«Цена природного газа для компании во втором квартале 2012 года составляет около 425 долл. США», – сказано в сообщении.

Напомним, цена закупаемого в России в первом квартале природного газа составляла около 416 долл. за тыс. куб. м.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

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В Украине будет проведена инвентаризация предпринимателей

В Украине будет проведена инвентаризация юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, которые были зарегистрированы до 1 июля 2004 года.

Соответствующий приказ Минюста, которым утверждено положение о временных межведомственных специальных комиссиях по вопросам проведения инвентаризации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, подписал министр юстиции Александр Лавринович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, приказ издан во исполнение Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей” (принят 1 июля 2010 года). В частности, “Заключительными и переходными положениями” данного закона была определена необходимость создания временных комиссий и завершения процесса включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах - предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года.

Согласно приказу Минюста, задачей временных межведомственных специальных комиссий является проведение инвентаризации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных до 1 июля 2004 года.

Информацию о невключенных в Реестр субъектах комиссии будут передавать исполнительным комитетам городских советов городов областного значения, районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций по местонахождению юридических лиц и по месту жительства физических лиц – предпринимателей для дальнейшего включения их государственными регистраторами в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

Информация о невключенных субъектах будет передаваться также в Государственную регистрационную службу Украины.

В состав временных комиссий будут входить работники регистрационных служб главных управлений юстиции Министерства юстиции в областях, а также территориальных органов Государственной налоговой службы Украины, территориальных органов государственной статистики, территориальных органов Пенсионного фонда Украины.

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Суд отказал "Львовоблэнерго" в отмене приватизации "Винницаоблэнерго"

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска ПАО "Львовоблэнерго" к Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) об отмене результатов приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций "Винницаоблэнерго".

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в государственном реестре судебных решений.

Суд также отказал в удовлетворении других исковых требований "Львовоблэнерго", в частности, о признании противоправными действий ФГИУ по недопуску "Львовоблэнерго" к участию в данном конкурсе.

Напомним, ФГИУ в феврале т.г. признал ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго". Реализационная цена госпакета 50% "Винницаоблэнерго" составила 176 млн 200 тыс. грн. (при его стартовой цене 167 млн 650 тыс. грн.).

К участию в конкурсе по продаже 50% "Винницаоблэнерго" ФГИУ первоначально были допущены три компании - ПАО "Львовоблэнерго", ООО "Луганское энергетическое объединение", ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина". Однако позднее Фонд госимущества пересмотрел свое предыдущее решение и отказался допустить к участию в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций ПАО "Винницаоблэнерго" одного из ранее допущенных участников – ПАО "Львовоблэнерго".

Представители "Львовоблэнерго" после этого заявили, что компания намерена обратиться в суд с требованием признать результаты сегодняшнего конкурса недействительными.

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Россия ввела для гастарбайтеров экзамены по русскому языку и истории

Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям к ноябрю ввести для гастарбайтеров (трудящихся-мигрантов временно работающих в России) обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить: ведение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства РФ для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов", - говорится в поручении В.Путина.

Также поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений.

Кроме того, правительство РФ должно до декабря 2012 года подготовить и представить проекты нормативных правовых актов, направленных на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение требований миграционного законодательства России.

В.Путин поручил до 1 июня 2012 г. подготовить предложения об образовании при Президенте Российской Федерации совета по межнациональным отношениям, а также разработать и утвердить Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2011 года Госдума России приняла в первом чтении закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», который регламентирует обязательное знание русского языка для иностранных трудовых мигрантов.

Согласно предлагаемым поправкам в действующий закон, мигранты, приезжающие в Россию на работу в сферах ЖКХ, торговли и бытового обслуживания, должны будут документально подтверждать знание русского языка.

23 ноября 2011 года руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что граждане Украины, приезжающие работать в Россию, будут обязаны документально подтвердить знание русского языка.

По данным Федеральной миграционной службы, количество трудовых мигрантов в России составляет от 4 до 6 млн человек, в частности, из Украины от 1 до 3 млн.

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