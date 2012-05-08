ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Земельный закон вошел в фазу активности» пишет: после нескольких месяцев затишья закон о рынке земель вновь напомнил о себе. Законопроект № 9001-Д был передан аграрным комитетом на рассмотрение народных депутатов…

http://delo.ua/business/zemelnyj-zakon-voshel-v-fazu-aktivnosti-177381/

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Также «Дело» в публикации «Минюст инвентаризирует предпринимателей, не включенных в Единый госреестр» пишет: в Украине проведут инвентаризацию юридических и физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных до середины 2004 года. Специально созданные межведомственные комиссии завершат процесс включения в Единый госреестр сведений о юридических лицах…

http://delo.ua/ukraine/minjust-inventariziruet-predprinimatelej-ne-vkljuchennyh-v-edinyj-177414/

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«Дело» в публикации «Нафтогаз» платит России за газ уже 425 долларов за 1 тыс. куб. м» пишет: НАК заплатила российскому «Газпрому» около 628 млн долларов за поставленный в апреле газ. Цена природного газа для компании во 2 квартале составляет около 425 долларов за 1 тыс. куб. м

http://delo.ua/business/naftogaz-platit-rossii-za-gaz-uzhe-425-dollarov-za-1-tys-kub-177399/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инфляция вышла в ноль», в котором пишет: по данным Госстата, в апреле инфляция в стране составила 0%, тогда как в этом месяце 2011 года она была на уровне 0,6%...

http://www.kommersant.ua/doc/1930192

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Владимир Путин официально стал президентом России», в котором пишет: в Москве прошла торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации. Одновременно с этим на улицах столицы РФ продолжались протестные выступления оппозиции. Фон для инаугурации - вчерашние жесткие столкновения на Болотной площади, в ходе которых задержаны около 600 человек…

http://www.kommersant.ua/doc/1930175

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Газета «Сегодня» в публикации «Присяжнюк обещает стабильность на производственном рынке» пишет: также министр сообщил, что в текущем году в Украине продолжится реализация государственных программ по поддержке животноводства…

http://www.segodnya.ua/news/14373699.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине подешевели гостиницы, а в Сети втридорога продают билеты на Евро» пишет: после критики из-за неоправданно завышенных цен в гостиницах все же решили их снизить, дабы не остаться вообще без клиентов, но в соцсетях идет перепродажа билетов на Евро-2012 по очень завышенным ценам – до 350 евро…

http://www.segodnya.ua/news/14373591.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Открытое» небо на Евро-2012 - авиаматч не в пользу Украины» пишет: Украина разрешила иностранным авиакомпаниям с 15 мая по 15 июля выполнять нерегулярные полеты в страну. Особой радости отечественным болельщикам и авиаперевозчикам это не принесет, ведь небо Европы осталось для них «закрытым»...

http://economics.unian.net/rus/detail/126946

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Медведев выдвинут на пост премьер-министра» пишет: единороссы и либерал-демократы пообещали поддержать экс-президента…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1719791/putin_predlozhil_dume_utverdit_medvedeva_na_postu

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Также «Ведомости» в публикации «Мигранты будут сдавать экзамены по русскому языку и истории России» пишут: Владимир Путин поручил правительству принять меры по введению обязательного экзамена по русскому языку, истории России и основам российского законодательства для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1720008/migranty_budut_sdavat_ekzameny_po_russkomu_yazyku_i_istorii

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Издание «Известия» в публикации «Заемщики стали хуже расплачиваться по мелким кредитам» пишет: эксперты связывают это с тем, что банки все больше рискуют при выдаче займов населению…

http://izvestia.ru/news/523789

(УНИАН)