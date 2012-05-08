Курс НБУ на 08.05.12

Официальный курс НБУ на 08.05.12 100 USD США – 798.8700 (на 7 мая – 798.9900) 100 EUR – 1041.1673 (на 7 мая – 1049.2337) 10 RUR – 2.6801 (на 7 мая – 2.6999)

Официальный курс НБУ на 08.05.12 100 USD США – 798.8700 (на 7 мая – 798.9900) 100 EUR – 1041.1673 (на 7 мая – 1049.2337) 10 RUR – 2.6801 (на 7 мая – 2.6999) Учетные курсы банковских металлов на 08.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 130175.87 (на 7 мая – 130195.42) 961 XAG 10 Серебро – 2388.62 (на 7 мая – 2388.98) 962 XPT 10 Платина – 122067.34 (на 7 мая – 122085.67) 964 XPD 10 Палладий – 52445.82 (на 7 мая – 52453.69)

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