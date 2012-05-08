Президент Черногории отказывается прибыть на саммит в Ялте из-за Тимошенко

Президент Черногории Филипп Вуянович в понедельник, 7 мая, отказался от участия в саммите глав государств Средней и Восточной Европы, который принимает Президент Украины Виктор Янукович в Ялте в Крыму 11–12 мая.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на пресс-службу Президента Черногории.

Согласно сообщенибю, Ф.Вуянович отказался от участия именно из-за отношения украинской власти к бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко. Обращение с ней в заключении не вписывается в соблюдение прав человека, заявил черногорский Президент.

Своим отказом глава Черногорского государства поддержал позицию и послание украинской власти относительно задержания бывшего премьера Украины, которые их ранее выразили другие президенты, отменившие свое участие, говорится в заявлении.

Президент Ф.Вуянович отметил, что очень ценит отношения Черногории с дружественной Украиной, и его отказ мотивирован именно стремлением, чтобы права человека бывшего украинского премьера были полностью соблюдены.

Таким образом, Ф.Вуянович стал пятым Президентом, кто прямо заявил об отказе от участия в саммите из-за дела Ю.Тимошенко, после президентов Румынии, Албании, Хорватии и Чехии. Президент Германии не заявлял этого прямо, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД Германии.

Кроме того, президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины; при этом в некоторых случаях все же была выражена обеспокоенность делом Ю.Тимошенко.

Подтвердили свое участие в саммите на данный момент Президенты Литвы, Польши, Словакии и Молдовы.

В Венгрии новоизбранный президент Янош Адер вступит в должность только 10 мая и, как допускают, в любом случае не прибудет на саммит в Ялту 11–12 мая.

Министерство иностранных дел Украины планировало 7 мая объявить окончательный перечень участников саммита, но этого не произошло.

Как сообщал УНИАН, Президент Литвы Дяля Грибаускайте приняла решение посетить Ялтинский саммит президентов Центральной Европы после того, как Президент Украины Виктор Янукович пообещал ей организовать встречу с заключенной экс-премьером Ю.Тимошенко.