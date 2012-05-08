7 мая начался последний этап продажи билетов на матчи Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил руководитель Украинского местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский.

Он сказал, что со вчерашнего дня в свободную продажу поступили последние 50 тысяч билетов на игры чемпионата.

Эти билеты можно приобрести через официальный сайт uefa.com, через филиалы Укрсоцбанка, который является партнером Чемпионата, а также в кассах стадионов «Донбасс-Арена» в Донецке и «Металлист» в Харькове.

М.Лубкивский рассказал, что за вчерашний день уже реализовано около 9 тысяч билетов, и он прогнозирует, что остальные пропуски разойдутся за несколько дней. Руководитель Украинского МОК рассказал, что для приобретения билетов желающим нужно будет предъявить удостоверение личности.

По словам М.Лубкивского, после уплаты соответствующей суммы болельщики получат специальные ваучеры, которые потом можно будет обменять в специальных пунктах выдачи билетов уже непосредственно на сами пропуски на стадион.

Он добавил, что такие пункты откроются вблизи стадионов за неделю до начала турнира.

При этом М.Лубкивский призвал всех болельщиков обменять ваучеры на билеты как можно раньше, чтобы избежать очередей уже непосредственно перед матчами.