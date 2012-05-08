Клюев возьмется за улучшение рынка лекарственных средств Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев считает, что ситуация на рынке лекарственных средств недопустима и угрожает основам государственной политики, направленной на защиту национальных интересов и гарантирование безопасности личности, обществу и государству, жизни и здоровью населения Украины.

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН пресс-службой СНБОУ.

Как сообщил А.Клюев, по поручению Президента Украины Виктора Януковича Совет национальной безопасности и обороны Украины тщательным образом изучил ситуацию, сложившуюся на рынке лекарственных средств. «Установлено, что ситуация в этой сфере прямо угрожает национальной безопасности государства. Мероприятия по исправлению ситуации отработаны, и подготовлены соответствующие предложения для принятия решения Президентом Украины», - сказал он.

Секретарь СНБОУ заявил, что вопросы ценообразования на лекарственные средства и их качество вызывают серьезную обеспокоенность руководства страны. «Цены на лекарства в розничной торговле превышают в десятки раз закупочную цену, что обусловлено наличием нескольких посреднических структур от производителя до потребителя. Качество лекарственных средств, ввозимых в Украину, во многих случаях не отвечает международным и государственным стандартам», - отметил А.Клюев.

По его словам, необходимо обеспечить защиту интересов человека и общества, минимизировать уровень угроз в медицинской сфере. «Главное – снизить уровень смертности и создать условия, когда граждане Украины смогут обеспечить себя доступными и качественными лекарствами. Государство должно гарантировать безопасное лечение, прежде всего путем установления ответственности за нарушение прав и законных интересов граждан в сфере здравоохранения», - заявил секретарь СНБОУ.