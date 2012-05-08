Украина продолжит сотрудничать с РФ на взаимовыгодной основе - МИД

Сотрудничество Украины с Россией и в дальнейшем будет базироваться на взаимовыгодной основе в духе стратегического партнерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«Сотрудничество Украины с Российской Федерацией и в дальнейшем будет базироваться на взаимовыгодной основе в духе стратегического и добрососедского партнерства», - сказал он.

А.Дикусаров напомнил, что 7 мая прошла церемония инаугурации Президента РФ Владимира Путина.

Украинская сторона была представлена на церемонии послом Украины в России Владимиром Ельченко.

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