Лукашенко: Евросоюз – один из важнейших векторов для Беларуси

Минск. Евросоюз является одним из важнейших векторов для Беларуси в окружающем мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании к народу и Национальному собранию.

«Экономически и политически Беларусь и Евросоюз являются важными друг для друга партнерами. По экспорту ЕС выступает для нас партнером номер один, по общему товарообороту – номером два после России. Нельзя забывать о других сферах нашего взаимодействия: пресечении нелегальной эмиграции, наркотрафика, контрабанды, включая незаконный оборот ядерных, радиоактивных материалов, оружия», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко призвал Евросоюз преодолевать разногласия во взглядах на отдельные вопросы устройства общества диалогом и переговорами, а не санкциями и запретами.

«Политика санкций ошибочна, бесполезна и безрезультатна. У Беларуси нет враждебности ни к ЕС, ни к США. Сейчас многие крутят старую пластинку: вы туда или сюда, с теми или с этими, качели это или нет. Все это устаревшие подходы, примитивное мышление. Нет никаких качелей, есть объективные интересы страны, диктуемые сегодняшним днем и будущим», - сказал белорусский Президент.

По словам А.Лукашенко, в стратегическом будущем Беларусь выдвигает идею «интеграции интеграций».

«Ее цель – создание общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», - уточнил А.Лукашенко.

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