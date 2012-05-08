Медведев назначен премьер-министром России

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем Правительства Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщал УНИАН, сегодня Госдума России утвердила Д.Медведева на посту премьер-министра РФ. За его кандидатуру проголосовали 299 российских депутатов, «против» - 144.

Для утверждения премьер-министра России нужно простое большинство, то есть 226 голосов. Фракции партий «Единая Россия» и ЛДПР в Государственной думе РФ заявили о поддержке кандидатуры Д.Медведева на пост премьер-министра, фракции – КПРФ и «Справедливая Россия» - «против». Из 450 мандатов «Единая Россия» имеет 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия»- 64, ЛДПР – 56.

Согласно Конституции РФ, после подписания указа Президента о назначении новый премьер должен в недельный срок представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и министров.