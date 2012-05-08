Порошенко и де Гухт договорились ускорить подготовку соглашения об ассоциации к подписанию

Брюссель. Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко и комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт договорились ускорить техническую подготовку соглашения об ассоциации к подписанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Порошенко сообщил сегодня украинским журналистам в Брюсселе.

«С комиссаром де Гухтом у нас была абсолютно важная договоренность об ускорении процесса технической подготовки соглашения о зоне свободной торговли», - сказал он.

По словам П.Порошенко, уже 10-11 мая в Украине будет находиться группа европейских экспертов для продолжения этой работы. При этом украинский министр выразил надежду, что процесс подготовки соглашения к подписанию удастся завершить до начала летних каникул, то есть до августа.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз начали переговоры о Соглашении об ассоциации в начале 2007 года, а о его экономической части – создании зоны свободной торговли – в начале 2008 года.

19 декабря 2011 года Украина и ЕС на саммите в Киеве заявили о завершении переговоров.

30 марта 2012 года стороны парафировали этот документ.

Вместе с тем, подписание и ратификация Соглашения об ассоциации пока отложено на неопределенный срок из-за проблем во внутренней политике Украины и опасений европейцев относительно свертывания демократии в Украине.