ТОП-10 (8 мая)

В Украине базовая инфляция в апреле составила 0%

АМК разрешил Vijaya Universal получить контроль над пятью облгазами

Украина переносит саммит в Ялте

Украина сократила транзит газа в страны Европы на 21%

НБУ заявляет о снижении сальдо купли-продажи наличной валюты

Украина и Беларусь сняли все противоречия в торговых отношениях – посольство Украины

Минфин сегодня продал ОВГЗ на 974 млн грн

Азаров: катарский газ в три раза дешевле российского

Индекс Украинской биржи упал ниже 1300 пунктов, ПФТС - ниже 500

Медведев назначен премьер-министром России

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В Украине базовая инфляция в апреле составила 0%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в апреле 2012 года против марта составила 0%, с начала года (апрель 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,2%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в апреле 2012 года показатель базовой инфляции против апреля 2011 года составил 4,7%, в январе-апреле 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 5,7%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. - 0,7%.

Инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, в январе-марте 2012 года (против декабря 2011 года) - 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине на 2012 год с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует инфляцию в 2013 году на уровне 5,9%.

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АМК разрешил Vijaya Universal получить контроль над пятью облгазами

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Vijaya Universal Ltd (Британские Виргинские острова) опосредованно получить контроль над пятью газоснабжающими компаниями, сообщила пресс-служба АМК.

В частности, Комитет предоставил разрешение компании Vijaya Universal на покупку более 50% в пяти кипрских компаниях – Humgate Holdings Limited, Sagacity Limited, Sodeman Limited, Tanter Holdings Limited и Eriswell Trading Limited.

Указанные компании совокупно контролируют 51% акций «Днепрогаза», 59,16% акций «Криворожгаза», 52,6% акций «Харьковгаза», 57,05% акций «Харьковгоргаза», а также 58,77% акций «Донецкгоргаза».

Напомним, основным собственником пяти облгазов с июня 2006 года являлась компания «Газэкс» («КЭС-Холдинг», Россия), подконтрольная совладельцу группы «Ренова» Виктору Вексельбергу.

В 2011 году «Газпром», материнская компания «Газпром энергохолдинга», и «Ренова», контролирующая «КЭС-Холдинг», вели переговоры об объединении энергокомпаний на базе ООО «Газпром энергохолдинг». Сделка, которую планировалось завершить до конца 2011 года, не состоялась из-за разногласий партнеров, а также из-за негативной позиции ФАС. Параллельно «Ренова» вела переговоры с ТНК-ВР о возможности приобретения последней части активов компании «Газэкс».

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Украина переносит саммит в Ялте

Украина переносит саммит в Ялте из-за того, что главы ряда европейских государств не смогут принять в нем участие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр Дикусаров сегодня на брифинге в Киеве.

«В связи с тем, что главы ряда европейских государств по различным причинам не смогут принять участие в 18-м саммите стран Центральной Европы, Украина считает целесообразным перенести саммит и не проводить его 11-12 мая в городе Ялта», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, мероприятие состоится в более поздние сроки, которые будут определены по дипломатическим каналам.

«Учитывая все обстоятельства, сложившиеся вокруг проведения этого мероприятия, которое должно было состояться в Ялте, Украина отказывается от его проведения. Это четко зафиксировано в нашем заявлении, и дальше это дело будем рассматривать и по дипломатическим каналам сообщать нашим партнерам», - добавил А.Дикусаров.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что свою готовность принять участие в саммите подтвердили лишь Президенты Польши, Молдовы, Литвы и Словакии.

Как сообщалось, Президенты пяти европейских стран, в частности Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории, прямо заявили об отказе от участия в саммите в связи с делом экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Президент Германии не заявлял этого прямо, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД Германии.

Кроме того, Президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины; при этом в некоторых случаях все же была выражена обеспокоенность в отношении дела Ю.Тимошенко.

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Украина сократила транзит газа в страны Европы на 21%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-апреле т.г. сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,9%, или на 8,126 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 30,807 млрд куб. м, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что в апреле т.г. Украина сократила транзит природного газа в страны Европы на 23,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 7,468 млрд куб. м.

Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-апреле т.г. сократилась на 13,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 56,425 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд куб. м. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд куб. м. (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд куб. м).

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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НБУ заявляет о снижении сальдо купли-продажи наличной валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2012 года не осуществлял валютные интервенции на межбанковском валютном рынке. Об этом говорится в заявлении директора Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александра Дубихвоста.

При этом, по его словам, отрицательное сальдо купли-продажи населением наличной валюты в прошлом месяце составило 209 млн долл. (за март 2012 года отрицательное сальдо составило 544,1 млн долл. - УНИАН), что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

А.Дубихвост отметил, что золотовалютные резервы НБУ в апреле увеличивались за счет поступлений средств на счета правительства и покупки валюты регулятором на межбанке.

“Указанные данные свидетельствуют о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке Украины”, - резюмировал А.Дубихвост.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы НБУ в апреле т.г. увеличились на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.

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Украина и Беларусь сняли все противоречия в торговых отношениях – посольство Украины

Украина и Беларусь устранили все взаимные противоречия в торговых отношениях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Виктор Тихонов.

«В настоящее время в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Украины противоречий нет», - сказал он.

В.Тихонов рассказал, что на минувшей неделе стороны договорились ликвидировать все барьеры при поставке украинского пива в Беларусь, а также белорусской молочной и мясной продукции - в Украину.

По его словам, в частности, подписано распоряжение белорусского правительства по ликвидации барьеров при поставках пива. Страны также подписали протокол о поставках мясо-молочной продукции из Беларуси.

«С 3 на 4 мая белорусская продукция пошла в Украину», - уточнил В. Тихонов.

Он назвал имевшиеся шероховатости в торговых отношениях между Беларусью и Украиной нормальной рабочей обстановкой.

«Наши страны дружат давно, исторически сложилось, что у нас тесные связи. Что касается показателей в торгово-экономическом сотрудничестве, то государства заинтересованы в их увеличении», - подчеркнул В. Тихонов.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Беларусью в І квартале 2012 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 1,5 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2011 году товарооборот между Украиной и Беларусью достиг рекордных показателей и составил 6,1 млрд долл. при положительном торговом сальдо для Беларуси в 2,122 млрд долл.

Ранее наивысший объем белорусско-украинского товарооборота в 5 млрд долл. при плюсовом сальдо для Беларуси в размере 663 млн долл. был достигнут в докризисном 2008 году.

Напомним, что Украина поставляет в Беларусь в основном металлопродукцию, изделия из черных металлов, электроэнергию, жмыхи, шроты, масло подсолнечное, а основными товарными группами по экспорту в Украину за последние годы традиционно являются нефтепродукты, белорусская сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили, калийные удобрения, а также шины и холодильники.

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Минфин сегодня продал ОВГЗ на 974 млн грн

Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 974 млн грн, что в 9,7 раза больше, чем по результатам предыдущего аукциона, который состоялся 3 мая т.г. (100,61 млн грн), говорится в сообщении Минфина.

От продажи ОВГЗ было привлечено: сроком обращения 12 месяцев - 308,98 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14% годовых; номинированных в валюте ОВГЗ сроком обращения 1,7 года (566 дней) — 19,9 млн долл., средневзвешенный уровень доходности составил 9,3% годовых, облигаций сроком обращения 5 лет - 505,53 млн грн под 14,3%.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-марте 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на сумму 16,64 млрд грн, 534,42 млн долл. и 205,21 млн евро.

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Азаров: катарский газ в три раза дешевле российского

Украина изучает возможность приобретения и способы доставки сжиженного газа из Катара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров после посещения компании «Рас Газ».

«Украина настойчиво работает над диверсификацией источников поставок газа и изучает возможность приобретения газа в Катаре, способы доставки газа», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что цена катарского газа с учетом доставки на сегодняшний день в три раза ниже цены газа, который Украина покупает в России.

По его словам, на сегодняшний день Катар является третьим мировым производителем сжиженного газа и начал использование новых технологий его производства, которые для Украины очень интересны с учетом планов по строительству LNG-терминала.

Премьер-министр подчеркнул, что политические контакты между Украиной и Катаром налажены на достаточно высоком уровне, что дает надежду на конкретные результаты по сотрудничеству в газовой сфере.

Он также сообщил, что в конце года Катар может посетить Президент Украины Виктор Янукович. «Я думаю, что и Президент Украины в конце этого года также будет с визитом в Катаре. Таким образом, сотрудничество с этой энергетически важной страной, на мой взгляд, развивается достаточно динамично, интенсивно, и я думаю, что приведет к определенному результату», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что параллельно с планами закупки газа рассматривается также вопрос закупки Катаром продукции в Украине. «Раз мы что-то будем в Катаре покупать, значит, нам надо что-то Катару продавать», - сказал премьер. При этом он не конкретизировал, о какой именно продукции идет речь.

«Много чего можем продавать», - ответил Н.Азаров на просьбу УНИАН уточнить, какая продукция может быть экспортирована в Катар из Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н. Азаров находится в Катаре с двухдневным официальным визитом.

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Индекс Украинской биржи упал ниже 1300 пунктов, ПФТС - ниже 500

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 8 мая, упал на 2,71% – до 1275,61 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 155,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 42,8 млн грн, на срочном рынке – 112,7 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Енакиевского метзавода (-5,89%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 8 мая снизился на 2,29% – до 497,88 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 139,6 млн грн, из них на государственные облигации пришлось 139 млн грн.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 7 мая, упал на 2,83% – до 1311,18 пункта. Общий объем торгов составил 115,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 2,14% – до 509,58 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн грн.

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Медведев назначен премьер-министром России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем Правительства Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщал УНИАН, сегодня Госдума России утвердила Д.Медведева на посту премьер-министра РФ. За его кандидатуру проголосовали 299 российских депутатов, «против» - 144.

Для утверждения премьер-министра России нужно простое большинство, то есть 226 голосов. Фракции партий «Единая Россия» и ЛДПР в Государственной думе РФ заявили о поддержке кандидатуры Д.Медведева на пост премьер-министра, фракции – КПРФ и «Справедливая Россия» - «против». Из 450 мандатов «Единая Россия» имеет 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия»- 64, ЛДПР – 56.

Согласно Конституции РФ, после подписания указа Президента о назначении новый премьер должен в недельный срок представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и министров.

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