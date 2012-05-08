Анонс на 10 мая

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания запланировано проведение брифингов с участием вице-премьера - министра здравоохранения Раисы Богатыревой, министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого, председателя Госагентства земельных ресурсов Сергея Тимченко.

* Пресс-конференция на тему: «Выплаты по внешним долгам: как пережить «пиковый» 2012 год?». Участники: ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий; управляющий партнер компании «Capital Times» Эрик Найман, финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

* В Киеве состоится масштабный бесплатный мастер-класс, который пройдет в рамках проекта «Бизнес-Молодость». Основатели проекта «Бизнес-Молодость» - Михаил Дашкиев и Петр Осипов проведут бесплатный мастер-класс «Первый рывок в бизнесе» для активных молодых людей Украины.

* Состоится церемония награждения победителей европейского рейтинга проектов в сфере логистики European Award for Logistics Excellence 2012. Церемония состоится в рамках Генеральной ассамблеи Европейской логистической ассоциации. Организатор мероприятий ЕЛА в Киеве - Украинская логистическая ассоциация.

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