Заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС с участием Азарова пока не отменено
08:34, 10 мая 2012Разное
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Брюссель. Заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС, запланированное на 15 мая в Брюсселе, в котором должен принять участие премьер-министр Украины Николай Азаров, пока не отменено.
Об этом сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Кетер Стано.
«Заседание Совета сотрудничества по состоянию на это время не отменено», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпой в интервью телеканалу «Евроньюз» заявил, что премьер-министру Украины Николаю Азарову не стоило бы приезжать в Брюссель.
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