В Макеевке убит известный предприниматель Игбал Махмудов. Убийца скрылся

В Макеевке Донецкой области убит известный предприниматель, глава областной общественной организации «Конгресс азербайджанцев» Махмудов Игбал Беюккиши оглы.

Правоохранители подтвердили, что бизнесмен И.Махмудов был убит вчера, 9 мая, из огнестрельного оружия, находясь в машине. Неизвестный убийца с места преступления скрылся на мотоцикле.

В свою очередь, корреспонденту УНИАН в облорганизации «Конгресс азербайджанцев» сообщили, что «9 мая на 35-м году жизни, направляясь на встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в город Макеевку Донецкой области, трагически погиб председатель Донецкой областной общественной организации «Конгресс азербайджанцев» Махмудов Игбал Беюккиши оглы».

«За свою короткую, но очень активную жизнь Игбал Махмудов совершил немало добрых и важных дел, чем заслужил глубокое уважение не только всей азербайджанской диаспоры Украины, но и деловых и общественных кругов Донецкой области, - говорится в сообщении. - Известный в Донецке предприниматель, основатель Донецкой областной общественной организации «Конгресс азербайджанцев», Игбал Махмудов активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, оказывал помощь ветеранам, обездоленным детям и всем нуждающимся».

Облорганизация «Конгресс азербайджанцев заявила, что «глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти» своего председателя и выразила «соболезнование всем родным, близким и друзьям Игбала Махмудова».