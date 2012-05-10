ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Тимошенко обратилась в FATF с просьбой расследовать факты коррупции «режима Януковича» пишет: в заявлении Тимошенко, в частности, речь идет о приватизации компании "Укртелеком", о приобретении так называемых «вышек Бойко» и т.д.

http://delo.ua/ukraine/timoshenko-obratilas-v-fatf-s-prosboj-rassledovat-fakty-korrup-177491/

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Также «Дело» в публикации «Азарову открыто посоветовали не ехать в Брюссель» пишет: глава Евросоюза открыто посоветовал Азарову не ехать на заседание Совета Украина-ЕС в Брюссель. Причиной этому Херман Ван Ромпей называет то, что власти Украины не придерживаются европейских ценностей, намекая на преследование оппозиции…

http://delo.ua/world/azarovu-otkryto-posovetovali-ne-ehat-v-brjussel-obnovleno-177486/

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«Дело» в публикации «Немецкий врач: Лечение Тимошенко займет не меньше двух месяцев» пишет: как отметил Хармс, «мы начали с ней строить нормальную систему питания. Этот процесс займет несколько дней. Одновременно мы начали терапию, которая сегодня возможна»…

http://delo.ua/ukraine/nemeckij-vrach-lechenie-timoshenko-zajmet-ne-menshe-dvuh-mesjacev-177492/

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Газета «Сегодня» в публикации «Авиакатастрофа в России: реконструкция событий» пишет: День Победы для россиян закончился, скорее всего, еще одной авиакатастрофой - пропал с экранов радаров и больше не выходил на связь ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100…

http://www.segodnya.ua/news/14374515.html

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Также «Сегодня» в публикации «Саратов: Тарифы ЖКХ повысим, но выдадим людям адресную соцпомощь» пишет: Минсоцполитики обещает грамотно организовать рост цен на «комуналку»…

http://www.segodnya.ua/news/14374062.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Левый марш» по еврозоне угрожает новыми потрясениями в Украине» пишет: еврозона готовит новые потрясения для глобальной экономики. Они связаны с президентскими и парламентскими выборами во Франции и Греции. Ситуация не может не отразится на финансовом состоянии Украины, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/127082

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин поручил повысить доходы населения и снизить стоимость жилья» пишет: первый день шестилетнего президентского срока Путина: 13 указов и две шайбы…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1720388/putin_poruchil_povysit_dohody_naseleniya_i_snizit_stoimost

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Также «Ведомости» в публикации «Дмитрий Медведев, «гениальная находка Путина» пишут: «гениальная находка Путина» - так с легкой руки одного олигарха теперь называют Дмитрия Медведева. «Гениальная» - потому что Медведев оказался лояльным партнером по тандему, сдержал обещание и сыграл отведенную ему роль…

http://www.vedomosti.ru/library/news/1715253/genialnaya_nahodka_putina_dmitrij_medvedev_prezident

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Издание «Известия» в публикации «Саркози могут вызвать на допрос» пишет: лишившись президентского иммунитета, политик даст показания по делам о коррупции и незаконном финансировании партий…

http://izvestia.ru/news/523986

(УНИАН)