Депутат Европарламента Брок выступает против бойкота Евро-2012 в Украине

Брюссель . Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок выступает против бойкота финальной части Чемпионата Европы по футболу в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 9 мая на заседании круглого стола на тему: “Процесс против Юлии Тимошенко – выполнение украинского законодательства или нарушение прав человека”.

“Я против бойкота Чемпионата Европы по футболу”, - сказал Э.Брок.

Как сообщал УНИАН, представители Еврокомиссии, власти Бельгии, Нидерландов и Австрии заявили, что не приедут в Украину во время Евро-2012, если ситуация с соблюдением демократических прав и свобод в этой стране не изменится.

Канцлер Германии Ангела Меркель также рассматривает возможность отказаться от посещения Украины во время игр немецкой сборной в финальной части чемпионата.

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