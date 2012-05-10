Заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС с участием Азарова таки состоится

Брюссель. Заседание Совета сотрудничества Украина - ЕС с участием премьер-министра Украины Николая Азарова состоится 15 мая.

Эту информацию подтвердила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майа Кощанчич.

“Совет сотрудничества ЕС - Украина состоится 15 мая в Брюсселе, и мы ожидаем, что премьер-министр (Украины – УНИАН) возглавит делегацию”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 9 мая президент Европейского совета Герман Ван Ромпей сказал, что премьер-министру Украины Н.Азарову не стоило бы приезжать в Брюссель. Вместе с тем, он не уточнил, идет ли речь о запланированном заседании Совета сотрудничества, или о каких-то других визитах.

На заседании Совета сотрудничества, которое в последний раз состоялось в июне 2010 года, европейскую сторону будут представлять Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон и министры иностранных дел стран-членов Евросоюза, а украинскую делегацию возглавит Н.Азаров.

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