ТОП-10 (10 мая)

Программа ипотечного кредитования под 3% стартует 15 мая — Близнюк

Определены победители конкурса по Олесской и Юзовской площадях

Киев, Доха и Анкара в конце мая обсудят поставки сжиженного газа из Катара в Украину

Украина предложила Катару участвовать в строительстве LNG-терминала

Крупнейшие сети АЗС снизили цены на дизельное топлив

НБУ может рассмотреть возможность постепенной девальвации гривни - Полунеев

«Нафтогаз» в первом квартале утроил убыток

Налоговые платежи в общий фонд госбюджета выросли на 8% - до 60,8 млрд грн

Стоимость путевых работ для внедрения скоростных поездов составила 3 млрд грн

Украинский фондовый рынок сегодня упал очень значительно

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Программа ипотечного кредитования под 3% стартует 15 мая — Близнюк

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства готово 15 мая т.г. начать реализацию программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

«С 15 мая мы готовы начать реализацию этой программы. Есть одна ключевая рыночная позиция - спроса и предложения. Спрос будет через банки, которые определит Национальный банк. Сегодня практически начал работу в этом плане «Ощадбанк», поскольку у него самая разветвленная система. Он уже готов на сегодняшний день работать», - сказал министр.

Он добавил, что в данной программе полностью исключен механизм присутствия чиновника: «Есть человек, есть банк, есть застройщик».

А.Близнюк сообщил, что на форуме официального сайта Минрегиона уже есть конкретные предложения от застройщиков для участия в данной программе.

«17 мая я собираю застройщиков, завтра я рассматриваю непосредственно с регионами все их предложения. Я думаю, что для людей со стороны спроса, которые захотят прийти и участвовать в этой программе, к 15 числу мы дадим как минимум 1,5 тысячи конкретных предложений (квартир)», - сказал глава Минрегиона.

Он также пояснил, что в первую очередь программа направлена на обеспечение жильем людей, стоящих на квартирной очереди, но если с их стороны количество желающих приобрести квартиры по данной программе будет недостаточным, то в ней могут участвовать люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом такие люди должны иметь право стать на квартучет.

«Считаем: 1 млн 136 тыс. людей стоят на очереди. Предположим, из них 10% людей, которые реально этого хотят, - это 110 тысяч. Мы можем где-то 30 тысяч (очередников - УНИАН) обеспечить, если они захотят. И тогда у правительства есть выбор, как это делать. Отдавать тем, которые не стоят на очереди, а те, которые стоят на очереди, пусть так и стоят, — это неправильно. Поэтому мы говорим: в первую очередь это те, которые стоят на очереди, а кто нуждается в этом жилье, будьте добры, становитесь на очередь, и если не будет таких желающих (очередников), то будет рассмотрен вопрос о выделении жилья тем, кто в этом нуждается», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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Определены победители конкурса по Олесской и Юзовской площадях

Межведомственная комиссия определила победителей конкурса по заключению соглашению о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что решение по определению победителей было единогласным.

При этом министр не назвал победителей, сославшись на то, что объявление об этом планируется сделать на отдельном брифинге. Вместе с этим Э.Ставицкий подчеркнул, что никаких неожиданностей по результатам определения победителей конкурса ожидать не стоит.

«Никаких неожиданностей не произошло», – сказал он.

Также Э.Ставицкий отметил, что в процессе проведения конкурса не была отклонена ни одна заявка на участие в нем.

Как сообщал УНИАН, на участие в конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской и Олесской площадям подали заявки 5 транснациональных компаний.

В частности, на конкурс по Юзовской площади заявки подали три компании – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади - две компании - Сhevron и Eni.

Справка УНИАН. Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеолслужба) объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Заявки на участие в конкурсах Госгеолслужба принимала до 18:00 23 апреля 2012 года.

Кроме того, правительство включило в пакеты конкурсной документации геологическую информацию, определив стоимость пакета по Олесской площади в 10,5 млн грн, по Юзовской площади – 15 млн грн.

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Киев, Доха и Анкара в конце мая обсудят поставки сжиженного газа из Катара в Украину

Доха (Катар). В конце мая Украина, Катар и Турция планируют провести трехсторонние переговоры о транспортировке сжиженного газа из Катара в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил журналистам на брифинге 9 мая.

«Мы договорились о том, что будем с нашими турецкими партнерами договариваться о проведении трехсторонней встречи Катара, Турции и Украины. Где-то эту встречу запланируем на конец мая», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что рассматриваются различные варианты транспортировки газа.

Позже заместить министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха отметил, что, прежде всего, будет обсуждаться вопрос о получении согласия Турции на транспортировку газа через Босфор. «Катарская сторона будет поднимать этот вопрос в ходе переговоров с Турцией, которые запланированы в конце этого месяца. Речь идет о том, что возможно в трехстороннем формате нам удастся найти решение этой проблемы, которая на сегодняшний день существует – проблемы прохода танкеров через Босфор», - сказал В.Макуха.

При этом он отметил, что турецкая сторона пока не дает согласия на проход танкеров. «Этот вопрос в переговорном процессе. Пока турецкая сторона не поддерживает просьбу о транспортировке газа через Босфор. Но, в последнее время мы наблюдаем сдвиг в позиции Турции, и надеемся, что мы сможем найти компромиссное решение, которое всех устроит», - сказал В.Макуха.

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Украина предложила Катару участвовать в строительстве LNG-терминала

Доха (Катар). Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил Катару участвовать в строительстве LNG-терминала на украинском шельфе Черного моря, а также рассмотреть вопрос о поставках сжиженного газа в Украину и разведки газовых месторождений.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко, такое предложение было сделано Н.Азаровым в ходе встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Шейхом Хамадом Бин Джасемом Аль Тани.

«Было предложено катарской стороне рассмотреть участие в проекте LNG-терминала и в поставках газа и разведки газовых месторождений», - сообщил В.Лукьяненко, комментируя результаты встречи премьер-министров двух стран.

В свою очередь, по словам Лукьяненко, премьер Катара подтвердил заинтересованность сотрудничества с Украиной в энергетической сфере.

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Крупнейшие сети АЗС снизили цены на дизельное топливо

Сегодня стоимость дизельного топлива в нескольких крупнейших сетях автозаправочных станций (АЗС) снизилась на 9 коп./литр, сообщили УНИАН в «Консалтинговой группе А-95».

В частности, по данным оперативного ценового мониторинга, такая корректировка произошла в сетях АЗС ОККО и WOG. Таким образом, цена на дизельное топливо в данных сетях достигла отметки 10,35 грн/литр. Цены на остальные марки нефтепродуктов не изменились.

Кроме того, падение цен отмечено также в сети АЗС «Веста» в большинстве областей. В частности, нефтепродукты в данной сети достигли следующих значений: А-80 – 10,50 грн/литр (0 коп.); А-92 – 10,90 грн/литр (-10 коп.); А-95 – 11,20 грн/литр (-30 коп.); А-95 Премиум – 11,70 грн/литр (-30 коп.); ДТ – 10,20 грн/литр (-15 коп.).

Напомним, 10 мая вступает в силу рекомендация Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины относительно снижения розничной цены на дизтопливо на 10 коп./литр.

Как сообщалось, ввиду падения стоимости нефти на европейском рынке эксперты и участники рынка прогнозируют снижение цен на АЗС в мае.

Вместе с этим, в связи с рекордными ценами на АЗС розничные операторы отмечают падение объемов реализации на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

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НБУ может рассмотреть возможность постепенной девальвации гривни - Полунеев

Национальный банк Украины (НБУ) может рассмотреть возможность постепенной девальвации гривни. Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат Украины, член Совета Нацбанка Юрий Полунеев.

“Если и будет проводиться определенная коррекция курса гривни, то она будет управляемой и плавной, что не даст сигналов разрушительной силы и, в первую очередь, не ударит по доверию населения”, - сказал Ю.Полунеев.

Член совета НБУ отметил, что в случае углубления негативных тенденций в экономике страны, “Национальный банк, скорее всего, и будет рассматривать возможность очень постепенной, плавной девальвации гривни”.

Ю.Полунеев подчеркнул, что изменяются ценовые пропорции в странах - основных торговых партнерах Украины. И если при этом курс гривни к основным валютам не будет изменяться, украинский экспорт полностью потеряет свою конкурентоспособность.

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«Нафтогаз» в первом квартале утроил убыток

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2012 года увеличило чистый убыток в 2,94 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 4,149 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании на сайте НКЦБФР.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 4,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, – до 38,903 млрд грн, при этом сократил валовой доход (выручку) от реализации на 5,9% – до 41,828 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 2011 год «Нафтогаз Украины» завершил с чистой прибылью 9,147 млрд грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 24,2 млрд грн.Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Налоговые платежи в общий фонд госбюджета выросли на 8% - до 60,8 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) за январь-апрель 2012 года перечислила в общий фонд Государственного бюджета 60,8 млрд грн, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года, или на 101,5% больше запланированного, сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой.

Всего в сводный бюджет Украины по итогам января-апреля т.г. было перечислено 88,9 млрд грн, из них платежей в местные бюджеты - 25,7 млрд грн.

На счета налогоплательщиков было возмещено 15,1 млрд грн НДС.

В апреле 2012 г. в сводный бюджет Украины было перечислено 20,6 млрд грн платежей, которые контролируются налоговыми органами, из них в государственный бюджет - 13,8 млрд. грн., местные бюджеты - почти 7 млрд грн.

Как отметили в ГНСУ, в полном объеме выполнено задание по налогу на прибыль, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, рентным платежам за транзитную транспортировку по территории Украины природного газа и аммиака, платежам за пользование недрами и т.д.

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Стоимость путевых работ для внедрения скоростных поездов составила 3 млрд грн

Стоимость работ по подготовке железнодорожного полотна для внедрения ускоренного движения на направлении Львов-Киев-Харьков-Донецк составила 3,07 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления путевого хозяйства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Евгений Юрковский.

Работы по подготовке путевого хозяйства планируется завершить до 25 мая 2012 года.

Е.Юрковский сообщил, что при подготовке путей направления ускоренного движения были внедрены новые технологии, которые позволяют повысить скорость движения по станциям до 140 км в час. В частности, на 49 станциях были установлены 465 комплектов беcстыковочных стрелочных переводов проекта Дн345, позволяющих повысить скорость движения поездов по станции до 140 км/ч.

Беcстыковочные пути для создания так называемого «бархатного пути» обустроены на протяженности 1,7 тыс. км.

Кроме того, для ликвидации барьерных мест по реализации скорости движения были выполнены работы по переустройству земельного полотна на 4 кривых участках.

В частности, для увеличения скорости движения поездов с 45 км/ч до 100 км/ч на перегоне Пост 6 км - Кривой Торец был построен новый мост, а на 85 км перегона Красноград-Балки для увеличения скорости движения поездов со 100 км/ч до 160 км/ч было выполнено переустройство земляного полотна с отсыпкой насыпи на 70 см.

«В результате выполненных работ ликвидированы кривые участки, которые были барьерным местом для реализации скорости движения поездов », - отметил Е.Юрковский.

Справка УНИАН. Работы, которые были выполнены путевым хозяйством «Укрзализныци», позволяют новому подвижному составу на 779 км пути курсировать со скоростью до 160 км в час, на 385 км пути - до 140 км в час, на 428 км - до 120 км в час.

Общая эксплуатационная длина скоростного пассажирского коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк составляет 1307 км, развернутая (с учетом станций, вторых путей и прочее) - 2227 км.

На украинских железных дорогах преобладают кривые среднего радиуса до 1 тыс. метров, тогда как приспособить путь к ускоренному движению позволяют только кривые с радиусом свыше 1200 метров. В результате на каждой кривой машинист должен снижать скорость со 160 км/ч до 80 км/ч.

Стоимость выпрямления кривой с радиусом от 400 до 800 метров составляет около 20 млн грн.

Средняя маршрутная скорость скоростного поезда Hyundai в новом графике движения, который вводится с 27 мая 2012 года, составит около 100 км в час.

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Украинский фондовый рынок сегодня упал очень значительно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 10 мая, упал на 4,32% – до 1220,54 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 165,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 48,8 млн грн, на срочном рынке – 116,9 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Укрнафты" (-11,11%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 10 мая снизился на 2,58% – до 485,05 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 52,4 млн грн, из них на государственные облигации пришлось 50,2 млн грн, на облигации предприятий – 2 млн грн.

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