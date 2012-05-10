Заявления европейских политиков заставляют пересмотреть предложения России - ПР

Последние заявления европейских политиков заставляют Украину внимательнее отнестись к предложению сотрудничества с Россией и, возможно, вернуться к рассмотрению интеграционных проектов, заявляет член фракции Партии регионов Владимир Зубанов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по его словам, «вызывают неприятие отдельные самоуверенные заявления европейских коллег, некоторых украинских оппозиционеров и так называемых независимых аналитиков относительно, мол, целенаправленного бойкота украинской власти со стороны лидеров государств-членов ЕС, который может стать началом дипломатической изоляции нашей страны».

По мнению В.Зубанова, «подобные откровенно деструктивные заявления, которые являются недальновидной попыткой исключить нашу страну из общеевропейского контекста и евроинтеграционных процессов в угоду одной осужденной за нанесение ущерба Украине, вредят не только нашей стране. От таких огульных обвинений проиграют все, и прежде всего проигрывает объединенная Европа».

«Эти заявления, как и призывы к бойкоту Евро-2012, свидетельствуют о марионеточных умонастроениях их авторов, которые не хотят слышать объективных фактов о состоянии дел в нашем государстве, не хотят самостоятельно анализировать события, а лишь слепо верят всему филигранно срежиссированому в Качановке спектаклю, каждый акт которого начинается слишком вовремя и рассчитан исключительно на сердобольных иностранных зрителей», - сказал он.

«В этом контексте хотелось бы привлечь внимание к объективной, незаангажированной и взвешенной позиции руководства УЕФА, которое на соответствующие заявления сразу подчеркнуло, что в ассоциации «каждый день внимательно наблюдает за ситуацией в Украине», однако не видит причин для внесения изменений в график Евро-2012», - отметил депутат.

Что касается отмены Ялтинского саммита лидеров стран Центральной Европы, то, по мнению В.Зубанова, лишь трое из 16 европейских лидеров, «прежде всего в связи с собственными узкопартийными интересами (Албании, Хорватии и Чехии), приняли решение о неучастии из-за внутриполитической ситуации в Украине. Остальным же помешали различные объективные обстоятельства».

«Решение перенести саммит было абсолютно верным. Минимум, это позволит сэкономить значительные бюджетные средства, которые сегодня более целесообразно направить на реализацию социальных инициатив Президента. Очевидно, что далеко не все в европейских институтах и среди членов ЕС с «распростертыми объятиями» ждут Украину. Мы хорошо знаем отношение каждого члена Евросоюза», - заявил В.Зубанов.

«Одновременно, объективно анализируя развитие последних событий вокруг саммита стран Центральной Европы, Евро-2012, подписания Соглашения об ассоциации, мы просто не можем не обратить внимание на последние довольно интересные инициативы руководства России по развитию интеграционных процессов в рамках СНГ и евразийского региона», - заявил он.

«Хотя евроинтеграция, безусловно, и впредь будет оставаться внешнеполитическим приоритетом Украины, предложения российской стороны, безусловно, особенно в свете последних событий, будут изучаться наиболее тщательно. И, возможно, нам следует вернуться к рассмотрению интеграционных проектов на постсоветском пространстве», - сказал В.Зубанов.