Анонс на 11 мая

* Пресс-конференция на тему: «О ситуации, сложившейся на ОАО «Орджоникидзевский ГОК» (Днепропетровская область) и ПАО «Запорожский завод ферросплавов» и о защите права на труд коллективов этих предприятий». Организатор - Центральный комитет профсоюза работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины. Участники: Владимир Казаченко, председатель ЦК Профсоюза металлургов и горняков Украины; Евгений Запускалов, председатель профкома ПМГУ в ОАО «Орджоникидзевский ГОК», Юрий Спиридонов, председатель профкома ПМГУ в ПАО «Запорожский завод ферросплавов».

* Пресс-конференция корпорации Symantec, посвященная угрозам интернет-безопасности в 2011 году. На мероприятии будет представлен ежегодный аналитический отчет корпорации Symantec "Интернет-угрозы 2011 года". Участники: Александр Красин, глава представительства Symantec в Украине, Александр Суязов, технический эксперт Symantec.

* Состоится торжественная церемония официального открытия и туристического фестиваля «Киевщина туристическая-2012». Будет представлена ​​Первая Межрегиональная туристическая выставка-ярмарка «Киевщина туристическая» по случаю 80-летия образования Киевской области. Во время выставки-фестиваля состоится презентация туристических ресурсов, культурного потенциала и уникальных «изюминок» Киевского региона. Всех гостей выставки будут угощать традиционными блюдами Киевщины и других регионов Украины. Пресс-конференция председателя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка.

* Состоится презентация Годового отчета о деятельности Госинвестпроекта за период с мая 2011 по май 2012 года при участии председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива и руководителей Национальных проектов. В рамках мероприятия предусмотрены для представителей СМИ: брифинг председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива, и интервью с руководителями Национальных проектов.

* При участии начальника Юго-Западной магистрали Алексея Кривопишина состоится торжественное открытие нового сезона работы Киевской детской железной дороги. Участники смогут ознакомиться с учебной материально-технической базой и отправиться детским поездом в первое путешествие нового сезона (ул. Т.Шамрила, 4, станция «Вишенка» (Сырецкий парк, М «Дорогожичи»). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 406 97 08 , 406 91 75, (067) 219 97 73.

* Пресс-конференция на тему: «Станут ли для заробитчан препятствием экзамены для гастарбайтеров в России?». Участники: зав.отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им.Птухи Национальной академии наук Украины Алексей Позняк, приглашен также заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Николай Шульга.

* Состоится пресс-тур в г.Артемовск Донецкой области. Один из крупнейших европейских производителей и переработчиков листового стекла, компания «Глас Трёш» (Glas Trösch, Швейцария) 11 мая официально открывает завод в Артемовске после технической модернизации. В результате реконструкции, завод превратился в многофункциональное предприятие по производству стеклопакетов, обработке и закалке стекла, а также валковой и шелкотрафаретной печати. На торжественном открытии завода будут присутствовать генеральный директор завода, И.Титаренко, председатель правления и исполнительный директор Glas Trösch Holding AG, Э.Трёш, советник посла Швейцарии И.Вагнер, мер Артемовска А.Рева.

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