ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Кабмин предлагает избавить малый и средний бизнес от регистрации персональных данных» пишет: Кабмин предлагает Раде отменить обязательную госрегистрацию баз персональных данных наемных работников представителями малого и среднего бизнеса. Также предлагается освободить от данной обязанности общественные организации и политические партии…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-predlagaet-izbavit-malyj-i-srednij-biznes-ot-registracii-177567/

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Также «Дело» в публикации «За I квартал 2012 чистый убыток «Нафтогаза» вырос почти втрое» пишет: за январь-апрель чистый убыток НАК увеличился в 2,9 раза и составил 4,15 млрд гривен…

http://delo.ua/business/za-i-kvartal-2012-chistyj-ubytok-naftogaza-vyros-pochti-vtroe-177564/

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«Дело» в публикации «В Украине определили победителей конкурса по добыче сланцевого газа» пишет: компании, которые будут добывать сланцевый газ на Юзовской и Олесской площадях, выбирали, исходя из национальных интересов Украины, заявляют в Госгеонедр…

http://delo.ua/business/v-ukraine-opredelili-pobeditelej-konkursa-po-dobyche-slancevogo-g-177537/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Золото опустилось до сырья» пишет: цена на золото впервые за четыре месяца опустилась ниже $1600 за тройскую унцию. Надвигающаяся рецессия в Европе и отсутствие спроса со стороны развивающихся стран ставят золото в один ряд с такими биржевыми товарами, как другие металлы. Вернуть золоту инвестиционную привлекательность может только новая угроза мировой инфляции…

http://www.kommersant.ua/doc/1930693

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Газета «Сегодня» в публикации «В Киеве подорожала аренда квартир» пишет: снять квартиру в столице стало дороже на 1,66 процента (10 долларов) и теперь средняя стоимость жилья составляет 613 долларов в месяц…

http://www.segodnya.ua/news/14374986.html

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Также «Сегодня» в публикации «Европа разрешила Азарову посетить Брюссель» пишет: премьер примет участие в заседании Совета сотрудничества Украина - ЕС…

http://www.segodnya.ua/news/14374890.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Катастрофа Sukhoi Superjet-100 может подрезать крылья украинскому Ан-148» пишет: авария в горах Индонезии может сыграть огромную роль в судьбе украинско-российского проекта Ан-148, и отнюдь не позитивную (уж извините за такой цинизм), как это может показаться на первый взгляд...

http://economics.unian.net/rus/detail/127267

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «O1Properties отложила IPO в Лондоне из-за неблагоприятных рыночных условий» пишет: инвесткомпания O1Properties Бориса Минца приняла решение отложить первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в связи с неблагоприятными рыночными условиями, говорится в сообщении компании…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1725900/o1_properties_otlozhila_ipo_v_londone_izza_neblagopriyatnyh

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Также «Ведомости» в публикации «Стратегии ухода для Владимира Путина» пишут: в начале второго президентского срока Владимир Путин пригласил к себе на дачу известных экономистов - сторонников свободного рынка, чтобы устроить мозговой штурм. Один из приглашенных, Хосе Пиньера, был министром труда в Чили во время 16-летней диктатуры генерала Аугусто Пиночета…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1722742/strategii_uhoda_dlya_vladimira_putina

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Издание «Известия» в публикации «Авиакомпании не спешат отказываться от Sukhoi Superjet» пишет: ни один заказчик пока не объявил о замораживании соглашения. В портфеле компании - подтвержденные контракты на $5 млрд…

http://izvestia.ru/news/524096

(УНИАН)