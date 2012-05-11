Президент Литвы встретится с Януковичем только после посещения Тимошенко

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня проведет встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве только после посещения в Харькове экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Соответствующее сообщение сегодня в 7.33 было размещено на официальном сайте Президента Литвы.

"Президент Литвы сегодня посетит Украину с рабочим визитом. Глава государства встретится в Харькове в больнице с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. После этого Президент в Киеве проведет двустороннюю встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем", - сказано в сообщении.

В то же время на официальном сайте не уточняется время ни первой, ни второй встречи Д.Грибаускайте.

Как сообщал УНИАН, Президент Литвы Д.Грибаускайте соглашалась на участие в Ялтинском саммите руководителей государств Центрально-Европейской инициативы, который в дальнейшем был отменен, только после гарантий В.Януковича о возможности посетить Ю.Тимошенко.