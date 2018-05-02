Украина и Катар будут дружить назло России

Украина и Катар уже к концу текущего года могут подписать договор о стратегическом сотрудничестве на 20 лет. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи премьера Украины Николая Азарова с эмиром Катара Хамадом Бин Халиф Аль Тани, прошедшей 9 мая в Дохе.

Работа над договором будет начата в ближайшее время с тем, чтоб к ноябрю, когда Президент Украины планирует посетить Катар, он уже был готов к подписанию.

На первом этапе сотрудничество будет развиваться в энергетической сфере и сельском хозяйстве. Уже в последней декаде в Украину должны приехать представители Катара для детальных переговоров по этим двум направлениям. Затем, возможно, будет активизироваться сотрудничество в транспортной сфере.

Стоит отметить, что предложение придать двустороннему сотрудничеству уровень стратегического, было высказано катарской стороной.

Как рассказал один из членов украинской делегации, который присутствовал на встрече, эмир Катара отметил, что его страна маленькая, но богатая. Украина – страна большая и развивающаяся. Поэтому между нами могут быть отношения стратегического партнерства.

Поставки газа в пику России

Киев и Доха интересны друг другу как продавец и покупатель сжиженного газа. Катар планирует наращивать объемы его производства и ищет гарантированные рынки сбыта на долгосрочный период. Украина же, занимаясь диверсификацией источников поставок энергоресурсов, чтоб снизить зависимость от России, планирует строить LNG-терминал и ищет поставщиков газа.

В этом случае интересы двух стран максимально сходятся, и есть основания ожидать перехода от договоренностей к конкретным действиям.

Кроме того, учитывая дипломатический скандал, возникший недавно между Дохой и Москвой из-за некорректных заявлений российских дипломатов в адрес Катара, а затем, избиения в ответ посла РФ в Катаре, вряд ли стоит сомневаться, что руководство этой ближневосточной страны не предпримет любые возможные шаги, чтоб «насолить» Кремлю.

Но договориться о купле-продаже мало. Необходимо найти пути доставки сжиженного газа танкерами из Катара в Украину. Один из вариантов – через Босфор. Однако Турция пока не дает согласие на проход танкеров, опасаясь поставить под угрозу экологическую ситуацию в регионе. Но Доха намерена найти с Анкарой компромиссный вариант.

Как сообщил заместитель министра энергетики Украины Владимир Макуха, Катар намерен уже в мае начать переговоры по вопросу прохода танкеров в Украину через Босфор. «Катарская сторона будет поднимать этот вопрос в ходе переговоров с Турцией, которые запланированы в конце этого месяца. Речь идет о том, что возможно в трехстороннем формате нам удастся найти решение этой проблемы, которая на сегодняшний день существует – проблемы прохода танкеров через Босфор», - сказал В.Макуха.

Он отметил, что есть основания ожидать положительный результат от переговоров с Турцией. «В последнее время мы наблюдаем сдвиг в позиции Турции, и надеемся, что мы сможем найти компромиссное решение, которое всех устроит», - сказал В.Макуха.

Катар - ворота для украинского зерна на Ближний Восток

В сфере сельского хозяйства Украина и Катар подтвердили планы о строительстве зернового хаба с тем, чтоб обеспечить возможность продажи украинского зерна через Катар в страны Ближнего Востока.

Однако, как сообщил один из членов украинской делегации, в вопросе торговли зерном необходимо найти оптимальный взаимовыгодный вариант. Ведь Украина уже несколько лет ведет переговоры с другими странами Ближнего Востока о продаже зерна в регион. Это и Саудовская Аравия, и Кувейт. Причем, объемы потребления зерна в этих странах существенно выше, чем в Катаре.

Выгодным для Украины вариантом было бы согласие Катара проводить форвардные закупки зерна.

«Если Катар согласится проводить форвардные закупки зерна, то это бы нас устроило», - сказал член делегации.

Кроме того, катарская сторона в ходе переговоров выразила желание инвестировать средства в выращивание фуражного ячменя в Украине для своих потребностей и производства баранины. Но, тут стоит отметить, что баранина, которая продается в Катаре достаточно высокого качества. Она горазда менее жирная, чем баранина, продающаяся в Украине.

Транспорт: совместная работа в третьих странах

Также в ходе визита Н.Азарова в Катар велись переговоры о совместной работе в третьих странах. Детальной информации по этой теме стороны не предоставили. Сообщили лишь, что на начальном этапе речь может идти о совместном строительстве железной дороги в Судане.

Азаров заявил, что Украина может помочь Катару в строительстве скоростного трамвая в Дохе. В ответ, катарская сторона предложила украинским компаниям участвовать в тендере по выполнению этих работ.

Кроме того, в ходе переговоров Катару были предложено рассмотреть вопрос о покупке украинских самолетов.

Как сообщил один из членов делегации, предложение было принято с интересом. Однако на какой-либо результат надеяться, особых оснований нет, поскольку в этом направлении Катар активно работает со США.

В целом, результаты официального визита Н.Азарова в Катар 8-9 мая обнадеживают, поскольку договоренности были достигнуты непосредственно с эмиром – именно он, а не министры и прочие чиновники, принимает в Катаре окончательные решения, и его слово в этой стране – закон.

Однако конкретные оценки состоявшимся переговорам можно будет давать исходя из содержания будущего договора о стратегическом сотрудничестве и после подписания конкретных документов по реализации совместных проектов.

Юрий Дощатов (УНИАН)

Доха-Киев

