Янукович: пауза в отношениях пойдет на пользу и Украине, и ЕС

Виктор ЯнуковичПрезидент Украины Виктор Янукович считает, что пауза, которую взял Европейский Союз в отношениях с Украиной, пойдет на пользу обеим сторонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе встречи с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти.

В.Янукович напомнил, что на сегодняшний день между Украиной и Европейским Союзом подготовлено Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. «Сейчас, я бы сказал так, ЕС предложил паузу. И я так понимаю, что она пойдет на пользу – эта пауза – и Украине, и Европейскому Союзу», - сказал Президент.

При этом В.Янукович выразил уверенность, что Украина разберется с существующими проблемами. «Мы разберемся в тех проблемах, которые у нас есть, и я думаю, что ответ здесь будет лежать прежде всего в правовой плоскости», - сказал он.

По словам В.Януковича, «политизация этого вопроса носит временный характер». Он убежден, что ответ на существующие проблемы должны дать юристы, а власть должна лишь создать соответствующие условия.

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