В РФ считают, что Украина «достаточно быстро» вступит в Таможенный союз

Украина «достаточно быстро» примет решения о вступлении в Таможенный союз и Единое экономической пространство России, Казахстана и Беларуси.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Москве высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Я считаю, что Украина будет участвовать и в Таможенном союзе, и Евразийском экономическом союзе, но к этому будет подходить или уже к этому подходит с осторожностью», - сказал Л.Слуцкий.

Он отметил, что пока руководство Украины решило посмотреть развитие интеграционных объединений на постсоветском пространстве и еще раз просчитать все плюсы и минусы для себя.

При этом Л.Слуцкий подчеркнул, что по подсчетам известных, не пророссийских украинских экономистов, это принесет пользу для экономики Украины, что наглядно демонстрирует уже сегодня товарооборот между Украиной и странами Таможенного союза.

«Украина придет к Таможенному союзу, к Евразийскому экономическому союзу тогда, когда посчитает нужным. Мы никого, и Украину в том числе за уши не тянем. Мы не занимаемся реинкарнацией Советского Союза – мы создаем наднациональную структуру, которая прежде всего основана на экономической интеграции», - сказал он.

«Украине требуется какого-то времени, чтобы принять по этому поводу решение… Будет это достаточно быстро, по моим прогнозам», - сказал Л.Слуцкий.

Он подчеркнул, что у Украины и РФ – «самые тесные связи и по самым сложным досье будет найден общий знаменатель, в том числе и в вопросе интеграции».

*** С 1 января 2012 года на пространстве России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). Предполагается, отмечает РИА «Новости», что внутри ЕЭП будет обеспечено свободное перемещение товаров, услуг и капиталов через государственные границы стран-участников. Наряду с образованным ранее Россией, Беларусью и Казахстаном Таможенным союзом, ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого более крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза (ЕЭС), идею которого еще в 1994 году предложил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

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