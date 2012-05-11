До конца года Украина и Таможенный союз унифицируют 50% техрегламентов

Москва. До конца года Украина и Таможенный союз унифицируют 50% технических регламентов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид СЛУЦКИЙ на пресс-конференции в Москве.

«Думаю, что до конца года процентов 50 техрегламентов будет унифицировано. Это значит, что серьезных скандалов в ближайшем будущем не будет», - сказал Л.Слуцкий.

По его словам, сейчас переговоры по этому вопросу «сползли с мертвой точки».

Как сообщал УНИАН, 29-30 марта в Киеве проходило заседание рабочей группы экспертов Украины и Таможенного Союза, основным вопросом повестки дня которого было согласование техрегламентов.

По итогам этой встречи Украина и Таможенный союз (ТС) России, Беларуси и Казахстана создали рабочую группу для устранения технических барьеров во взаимной торговле. В консультациях приняли участие представители РФ, Евразийской экономической комиссии и Украины.

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