Левочкин подтвердил, что Янукович во вторник планирует посетить Россию

Во вторник, 15 мая, Президент Украины Виктор Янукович планирует посетить Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина.

Во время мероприятия предусматривается, в частности, обмен мнениями относительно ключевых направлений развития СНГ, актуальных вопросов многостороннего сотрудничества и других тем, представляющих взаимный интерес для стран - участниц Содружества.

Как отметил С.Лёвочкин, в Москве состоится общение главы государства со своими коллегами, во время которого будут обсуждаться ключевые направления двустороннего взаимодействия в контексте активизации дальнейшего сотрудничества.

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