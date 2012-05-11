Министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос бойкота Евро-2012 в Украине

Брюссель. Министры иностранных дел стран-членов ЕС планируют обсудить вопрос бойкота матчей Евро-2012, которые состоятся в Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, такая дискуссия состоится во время заседания Совета иностранных дел ЕС 14 мая в Брюсселе.

“Речь идет об общей позиции относительно футбольного чемпионата, который состоится летом этого года. Не будет выводов, это будет неформальная дискуссия, однако мы надеемся в конце иметь позицию, куда страны-члены будут двигаться”, - сказал собеседник агентства.

Главным вопросом дискуссии станет координация действий стран-членов ЕС относительно посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Украине.

“Пока нет координации между ними (министрами стран-членов – УНИАН) относительно посещения. Это для того, чтобы иметь большую координацию перед тем, как принять окончательное решение. И в ходе дискуссии интересно увидеть, готовы ли они идти дальше”, - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день высокопоставленные лица Еврокомиссии, Бельгии, Нидерландов и Австрии заявили, что не будут посещать матчи Евро-2012 в Украине в знак протеста против свертывания демократии в стране и распространения практики применения выборочного правосудия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Янукович: пауза в отношениях пойдет на пользу и Украине, и ЕС

Вышеградская группа выступает против бойкота Евро 2012 в Украине, заявил Коморовский

Еврокомиссары не будут участвовать в мероприятиях, посвященных Евро-2012 в Украине