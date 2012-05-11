Анонс на 14 мая

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Донецк, где примет участие в торжественном открытии нового терминала аэропорта. В этот день будет сдана первая очередь нового аэровокзального комплекса «Международный аэропорт «Донецк».

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий, мониторинг паводковой ситуации и состояния пожарной безопасности в Украине". Участники: Василий Квашук, директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Кто и почему боится ОСМД: результаты социологического исследования". Организатор - Гражданская сеть Опора. Участники: Ирина Бекешкина - директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Татьяна Бойко - руководитель жилищно-коммунальных программ гражданской сети Опора, Игорь Скоропад - председатель Ассоциации ОСМД "Жито-Мир".

* Состоится заседание Рабочей группы «Украина - ЕС: на пути к политической ассоциации» Национального Конвента Украины по европейской интеграции на тему: «Предпосылки и перспективы подписания и вступления в силу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС». Организатор: Национальный институт стратегических исследований совместно с Украинским независимым центром политических исследований в партнерстве с Исследовательским центром Словацкой ассоциации внешней политики (г. Братислава) при поддержке Словацкого агентства международного развития (Slovak Aid). Вопросы: Вопрос парафирования, подписания и ратификации Соглашения об ассоциации (УА). Технические условия завершения работы над УА. Внешнеполитические факторы влияния на процесс завершения работы над УА и др.

* Комитет ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства проведет слушания на тему: «Роль технического регулирования в евроинтеграционном процессе и обеспечении выполнения обязательств относительно членства Украины во Всемирной торговой организации».

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