Курс НБУ на 14.05.12

Официальный курс НБУ на 14.05.12 100 USD США – 799.0000 (на 11 мая – 799.0000) 100 EUR – 1034.2256 (на 11 мая – 1035.5839) 10 RUR – 2.6430 (на 11 мая – 2.6467)

Официальный курс НБУ на 14.05.12 100 USD США – 799.0000 (на 11 мая – 799.0000) 100 EUR – 1034.2256 (на 11 мая – 1035.5839) 10 RUR – 2.6430 (на 11 мая – 2.6467) Учетные курсы банковских металлов на 14.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 126301.93 (на 11 мая – 127041.00) 961 XAG 10 Серебро – 2283.54 (на 11 мая – 2337.08) 962 XPT 10 Платина – 117213.30 (на 11 мая – 119530.40) 964 XPD 10 Палладий – 48099.80 (на 11 мая – 49138.50)

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