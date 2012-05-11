Курс НБУ на 14.05.12
19:46, 11 мая 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 14.05.12 100 USD США – 799.0000 (на 11 мая – 799.0000) 100 EUR – 1034.2256 (на 11 мая – 1035.5839) 10 RUR – 2.6430 (на 11 мая – 2.6467)
Официальный курс НБУ на 14.05.12
100 USD США – 799.0000 (на 11 мая – 799.0000)
100 EUR – 1034.2256 (на 11 мая – 1035.5839)
10 RUR – 2.6430 (на 11 мая – 2.6467)
Учетные курсы банковских металлов на 14.05.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 126301.93 (на 11 мая – 127041.00)
961 XAG 10 Серебро – 2283.54 (на 11 мая – 2337.08)
962 XPT 10 Платина – 117213.30 (на 11 мая – 119530.40)
964 XPD 10 Палладий – 48099.80 (на 11 мая – 49138.50)
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