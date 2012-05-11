ТОП-10 (11 мая)

Янукович: пауза в отношениях пойдет на пользу и Украине, и ЕС

«Нафтогаз» планирует покупать газ в Германии

Россия может ограничить ввоз растительной продукции из Молдовы и Украины

Завтра вступят в силу законы о реформировании нефтегазового комплекса и о снятии запрета на приватизацию ТЭЦ

Роспотребнадзор готов разрешить «Дубномолоко» возобновить поставки сыров

Fitch ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 4% до 1,6%

Активы украинских банков в апреле сократились на 0,2% - до 1,082 трлн грн

До конца года Украина и Таможенный союз унифицируют 50% техрегламентов

АМКУ разрешил DTEK приобрести более 50% акций «Крымэнерго»

Nord Stream AG изучит возможность строительства дополнительных веток газопровода

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Янукович: пауза в отношениях пойдет на пользу и Украине, и ЕС

Президент Украины Виктор Янукович считает, что пауза, которую взял Европейский Союз в отношениях с Украиной, пойдет на пользу обеим сторонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе встречи с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти.

В.Янукович напомнил, что на сегодняшний день между Украиной и Европейским Союзом подготовлено Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. «Сейчас, я бы сказал так, ЕС предложил паузу. И я так понимаю, что она пойдет на пользу – эта пауза – и Украине, и Европейскому Союзу», - сказал Президент.

При этом В.Янукович выразил уверенность, что Украина разберется с существующими проблемами. «Мы разберемся в тех проблемах, которые у нас есть, и я думаю, что ответ здесь будет лежать прежде всего в правовой плоскости», - сказал он.

По словам В.Януковича, «политизация этого вопроса носит временный характер». Он убежден, что ответ на существующие проблемы должны дать юристы, а власть должна лишь создать соответствующие условия.

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«Нафтогаз» планирует покупать газ в Германии

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» и компания RWE Supply & Trading GmbH (RWEST, Германия) в мае заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа, сообщили УНИАН в пресс-службе госхолдинга.

Согласно сообщению, указанное соглашение создает юридические основы для возможных поставок природного газа «Нафтогазу Украины» со стороны RWEST и, вместе с тем, не содержит обязательств сторон по обязательному осуществление покупки или продажи энергоресурса.

Цены, объемы поставок, а также обязательства сторон по поставкам природного газа будут определяться отдельными контрактами после их согласования и подписания обеими компаниями.

Справка УНИАН. Компания RWE Supply & Trading GmbH (RWEST) является одной из крупнейших компаний в Европе, задействованных в сфере электроэнергетики и газовой промышленности.

RWEST входит в холдинг RWE AG, являющийся оператором мощной газотранспортной системы в Европе, которой принадлежат газопроводы протяженностью 23000 км и подземные газовые хранилища объемом до 7,4 млрд куб. м. RWEST ежегодно закупает и поставляет для нужд европейских стран около 50 млрд куб. м природного газа.

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Россия может ограничить ввоз растительной продукции из Молдовы и Украины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) может ввести запрет на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих в Россию из Молдовы и Украины, если профильные службы этих стран не примут меры для пресечения нелегального ввоза продукции на территорию РФ, сообщили УНИАН в Россельхознадзоре.

«В своих письмах к руководству национальных организаций по карантину и защите растений Украины и Молдовы, Россельхознадзор выражает серьезную обеспокоенность в связи с нарушениями при ввозе из этих стран подкарантинной растительной продукции в багаже и ручной клади пассажиров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что только с 1 января по 1 мая 2012 года в пунктах пропуска через государственную границу России на железнодорожных станциях Брянской области, в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Украины и Молдовы, в 47 случаях было выявлено более 4 тонн подкарантинной продукции, включая 200 кг семян тыквы, 100 кг фасоли, 600 кг черемши, 3,3 тонны грецких орехов, четыре тысячи саженцев роз.

Подчеркивается, что эта продукция категории высокого фитосанитарного риска ввозилась без необходимых фитосанитарных сертификатов. При этом необходимо учитывать, что Украина и Молдова являются странами с неблагоприятной фитосанитарной обстановкой.

В своем обращении Россельхознадзор обратился в национальные организации по карантину и защите растений этих стран, с просьбой принять необходимые меры для пресечения нелегального ввоза подкарантинной продукции на территорию России.

«В случае непринятия таких мер, Россельхознадзор оставляет за собой право принятия необходимых мер по обеспечению фитосанитарной безопасности в отношении растительных грузов, поступающих бесконтрольно с территории Украины и Молдовы», - подчеркивается в сообщении.

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Завтра вступят в силу законы о реформировании нефтегазового комплексаи о снятии запрета на приватизацию ТЭЦ

12 мая вступит в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Текст закона опубликован в сегодняшнем выпуске газеты «Урядовый курьер».

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Верховная Рада приняла этот документ 13 апреля, несмотря на активные протесты оппозиции и блокирование парламентской трибуны.

Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов, акций и частей в уставном капитале государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, передача их из баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершение других правовых действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов, акций и частей в уставном капитале этих предприятий, а также основных фондов и акций НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов, акций и частей в уставном капитале таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций и частей в уставном капитале которых находится в государственной собственности Украины.

Действие части шестой этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних и учрежденных ею предприятий, которые не используются в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранению в подземных газохранилищах, осуществляемое по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, законом предусмотрено, что в отношении государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и учрежденных ею предприятий, а также предприятий, образованных в результате реорганизации (слияния, присоединения, деления, выделения, преобразования) государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, не может быть возбуждено дело о банкротстве.

Также завтра, 12 мая, вступит в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

В частности, из списка объектов, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы, исключены Симферопольская ТЭЦ, Днепродзержинская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Одесская ТЭЦ, Ахтырские тепловые сети, ТЭЦ научно-технического центра «Эсхар» в Харьковской области, Херсонская ТЭЦ и Севастопольская ТЭЦ.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович подписал Закон № 4649-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

12 апреля т.г. Верховная Рада приняла в целом данный закон.

Закон предусматривает снятие запрета на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы по техническому переоснащению посредством привлечения негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Всего таких объектов 14.

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Роспотребнадзор готов разрешить «Дубномолоко» возобновить поставки сыров

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готова разрешить четвертому предприятию - «Дубномолоко» (Ровенская область) возобновить поставки сыров в Россию, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что рассмотрев представленный ПАО «Дубномолоко» План мероприятий по устранению нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора в ходе проведения инспекционной проверки предприятия, считает возможным возобновление поставок вырабатываемых им сыров на российский рынок», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что в целях предотвращения поступления на потребительский рынок Российской Федерации фальсифицированной продукции, ввоз и оборот производимых предприятием сыров может осуществляться только при наличии протоколов лабораторных исследований, проведенных Российской стороной, каждой партии поступающей продукции.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

Он подчеркнул, что после того, как Украина будет готова принять инспекции на других предприятиях, туда также прибудут российские специалисты.

26 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор завершил проверку четвертого украинского предприятия - «Дубномолоко», которое намерено поставлять сыр на рынок Российской Федерации.

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Fitch ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 4% до 1,6%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году до 1,6% с 4% согласно прогнозу в октябре 2011 года, говорится в официальном сообщении рейтингового агентства.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Fitch.

Как сообщал УНИАН, ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Государственный бюджет Украины рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП в 2012 году на уровне 3,9%.

В 2013 году Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 4,2% (правительство Украины прогнозирует рост 4,5%, МВФ — 3,5% - УНИАН).

По данным Госстата, в 2011 году рост ВВП составил 5,2%, номинальный ВВП — 1316,6 млрд грн.

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Активы украинских банков в апреле сократились на 0,2% - до 1,082 трлн грн

Активы украинских банков в апреле 2012 г. сократились на 0,2%, с начала т.г. - увеличились на 2,2%, - до 1,082 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общие активы в прошлом месяце сократились на 0,3% - до 1,233 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 67,4%, вложения в ценные бумаги - 7,9%, корреспондентские счета в других банках - 5,9%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%.

Обязательства банков в прошлом месяце сократились на 0,3% - до 921,8 млрд грн, из которых средства физлиц составили 332,3 млрд грн, или 36%, средства субъектов хозяйствования - 171 млрд грн, или 18,5%, межбанковские кредиты и депозиты - 165,3 млрд грн, или 17,9%.

Капитал банков в апреле увеличился на 0,3% - до 160 млрд грн, и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 1,2% - до 175,3 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.

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До конца года Украина и Таможенный союз унифицируют 50% техрегламентов

Москва. До конца года Украина и Таможенный союз унифицируют 50% технических регламентов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид СЛУЦКИЙ на пресс-конференции в Москве.

«Думаю, что до конца года процентов 50 техрегламентов будет унифицировано. Это значит, что серьезных скандалов в ближайшем будущем не будет», - сказал Л.Слуцкий.

По его словам, сейчас переговоры по этому вопросу «сползли с мертвой точки».

Как сообщал УНИАН, 29-30 марта в Киеве проходило заседание рабочей группы экспертов Украины и Таможенного Союза, основным вопросом повестки дня которого было согласование техрегламентов.

По итогам этой встречи Украина и Таможенный союз (ТС) России, Беларуси и Казахстана создали рабочую группу для устранения технических барьеров во взаимной торговле. В консультациях приняли участие представители РФ, Евразийской экономической комиссии и Украины.

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АМКУ разрешил DTEK приобрести более 50% акций «Крымэнерго»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании DTEK Holdings Limited (Кипр) на приобретение акций ПАО «Крымэнерго» (г. Симферополь, АР Крым), сообщает пресс-служба АМКУ.

В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО «Крымэнерго».

В конце 2010 года 12,49% акций «Крымэнерго» сконцентрировало ООО «ДТЭК» (Донецк).

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» (г. Симферополь, АР Крым) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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Nord Stream AG изучит возможность строительства дополнительных веток газопровода

Москва. Nord Stream AG в течение 8 месяцев изучит возможность строительства дополнительно одной или двух веток газопровода «Северный поток», сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Акционеры Nord Stream AG поручили компании изучить возможности дальнейшего увеличения газотранспортных мощностей для поставок природного газа из России в ЕС через Балтийское море. В течение следующих восьми месяцев Nord Stream проведет оценку возможности создания одной или двух дополнительных ниток, включая такие ключевые аспекты, как технические решения, варианты маршрута, вопросы охраны окружающей среды и финансирования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты исследования будут использованы акционерами для оценки возможностей и вариантов наращивания импорта российского природного газа в ЕС в течение следующих десятилетий, повышения надежности поставок газа по существующим контрактам, а также для принятия дальнейших решений.

Компания сообщает, что начало нового исследования демонстрирует усилия акционеров Nord Stream по укреплению долгосрочной энергетической безопасности ЕС путем диверсификации газотранспортных маршрутов и обеспечения надежных и конкурентоспособных поставок природного газа. Основой для исследования послужит опыт поставок российского газа в Европу в течение сорока лет и успешного строительства двух ниток газопровода «Северный поток», а также совокупный опыт акционеров в реализации подобных проектов и управлении газовой инфраструктурой. Исследование даст оценку потенциала строительства дополнительных газотранспортных мощностей со сроком службы минимум 50 лет.

Согласно сообщению, ключевыми факторами для проведения исследования дополнительной газотранспортной инфраструктуры стали следующие. Во-первых, дальнейшая диверсификация маршрутов является гарантом надежности поставок газа. Во-вторых, спрос на импорт газа в Европе будет продолжать расти в долгосрочной перспективе благодаря экономическим и экологическим преимуществам природного газа, а также из-за снижения собственной добычи в ЕС.

Справка УНИАН. Nord Stream AG – это международный консорциум, созданный для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода через Балтийское море «Северный поток». ОАО «Газпром» принадлежит 51% акций; германские компании BASF SE/Wintershall Holding GmbH и E.ON Ruhrgas AG владеют по 15,5%. Голландской инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и французской энергетической компании GDF SUEZ принадлежит по 9%.

Первая из двух параллельных ниток газопровода «Северный поток» была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Каждая нитка протяженностью свыше 1220 км имеет производительность 27,5 млрд куб. м в год. Трубоукладка второй нитки уже завершена, ведутся пусконаладочные работы. После ввода в эксплуатацию второй нитки в конце 2012 года по газопроводу «Северный поток» можно будет транспортировать в Европу до 55 млрд куб. м газа в год.

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