Янукович поздравил женщин Украины с Днем матери
12:20, 12 мая 2012Разное
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил женщин Украины с Днем матери.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Обращаясь к матерям, Президент сказал: «Вы всегда заботитесь о благополучии и спокойствии, стремитесь к счастью своим детям и внукам, оберегаете семейный очаг, воплощаете любовь и нежность. Ваши слова, преисполненные мудрости и теплоты, являются тем духовным ориентиром, который поддерживает во времена жизненных испытаний».
Он заверил, что как Президент Украины будет прилагать «максимум усилий, чтобы каждая семья жила в мире, достатке и чувствовала уверенность в своем будущем».
В.Янукович пожелал матерям крепкого здоровья, благополучия, поддержки дорогих и близких людей.
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