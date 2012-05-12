Президент Украины Виктор Янукович поздравил женщин Украины с Днем матери.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к матерям, Президент сказал: «Вы всегда заботитесь о благополучии и спокойствии, стремитесь к счастью своим детям и внукам, оберегаете семейный очаг, воплощаете любовь и нежность. Ваши слова, преисполненные мудрости и теплоты, являются тем духовным ориентиром, который поддерживает во времена жизненных испытаний».

Он заверил, что как Президент Украины будет прилагать «максимум усилий, чтобы каждая семья жила в мире, достатке и чувствовала уверенность в своем будущем».

В.Янукович пожелал матерям крепкого здоровья, благополучия, поддержки дорогих и близких людей.