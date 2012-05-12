Грибаускайте обсудила с Януковичем возможность изоляции Украины со стороны ЕС

Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с Президентом Украины Виктором Януковичем возможность изоляции Украины со стороны Европейского Союза, если не будет решен вопрос относительно экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Грибаускайте сообщила журналистам после встречи с В.Януковичем.

«Я говорила, что если не будет найдено решение с гарантиями лечения и гарантиями правовыми всем заключенным от оппозиции и любым другим людям, то, конечно, к такой стране отношение будет критичным и конечно, один или другой уровень изоляции гарантирован», - сказала Президент Литвы.

Как сообщал УНИАН, в пятницу состоялась встреча В.Януковича с Д.Грибаускайте «с глазу на глаз».

Президентская пресс-служба отметила, что встреча длилась два с половиной часа.

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