Прокуратура обжалует оправдательный приговор двум обвиняемым в шпионаже в пользу России

Прокуратура Севастополя обжалует оправдательный приговор по делу по обвинению в государственной измене и шпионаже в отношении гражданина Украины и гражданина РФ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Комментируя решение Ленинского районного суда города Севастополя от 10 мая текущего года, в соответствии с которым вынесен оправдательный приговор по признакам состава преступлений, предусмотренных стст.111 и 114 УК Украины (государственная измена и шпионаж) в отношении гражданина Украины и гражданина Российской Федерации – заместителя директора «Завод «Электроприбор» (РФ). Оба гражданина оправданы «по отсутствию в их действиях состава преступления». Суд пришел к заключению, что подсудимые, совершая действия, направленные на приобретение блоков к станции постановки препятствий, не имели умысла на причинение вреда обороноспособности Украины, а приобрели их как запасные части для использования при осуществлении ремонта кораблей ЧФ РФ.

«Прокуратура Севастополя не согласна с оправдательным приговором по уголовному делу в отношении государственного изменника и шпиона», и намерена его обжаловать, подчеркнули в прокуратуре.

«Доказательства сбора и передачи иностранному государству тайных сведений и нанесения вреда национальной безопасности Украины в сфере обороны судом во внимание не приняты, судебное следствие проведено неполно и односторонне. При таких обстоятельствах приговор суда является незаконным и подлежит отмене», - подчеркнули в прокуратуре Севастополя.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля с.г. Департамент информации и печати МИД России распространил сообщение, в котором говорилось, что Министерство иностранных дел России рассчитывает на объективное рассмотрение судом дела россиянина, обвиняемого Украиной в шпионаже в пользу России. «В МИД России с глубокой обеспокоенностью продолжают следить за развитием ситуации вокруг заместителя директора филиала российского «Завод Электроприбор», который осуществляет ремонт кораблей и других судов в Севастополе, гражданина Российской Федерации Артура Степанянца, который с января 2010 года содержится под стражей, которому власти Украины безосновательно пытаются инкриминировать деяния, которые трактуются как якобы «шпионаж в пользу России», - говорилось в сообщении.

Справка УНИАН. 29 января в 2010 г. на пресс-конференции тогдашний председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что сотрудники СБУ задержали гражданина России и жителя Севастополя, которые пытались добыть и вывезти за границу блоки от корабельных станций радиолокаций, которые осуществляют наблюдение за крылатыми ракетами.

По его словам, задержанный гражданин России работает заместителем директора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, которое специализируется на производстве приемно-передаточного оборудования для военно-морских плавсредств и аварийно-морских комплексов.

Установлено, что, находясь осенью 2009 года на территории Украины, этот человек установил связь с жителем Севастополя, который в прошлом проходил воинскую службу в Вооруженных силах РФ и до декабря 2009 года руководил одним из подразделений в составе Черноморского флота России. За денежное вознаграждение в 4 тысячи долларов он должен был украсть и передать отмеченные секретные блоки.

Главным следственным управлением СБУ против россиянина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Против гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 111 (государственная измена).